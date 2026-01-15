La Plata

jueves 15 DE enero 2026

T: 31º

H: 41%

Temperatura

31º

Humedad

41%

Tras las denuncias por abuso sexual contra Julio Iglesias se viraliza video con Susana Giménez

El video de 2005 con Susana reapareció tras las denuncias contra el artista.

Tras conocerse una serie de denuncias por abuso sexual contra el cantante Julio Iglesias (82 años) por parte de exempleadas, a raíz de una investigación de tres años de elDiario.es y Univisión, se viralizó en redes un video del intérprete español en el programa de Susana Giménez donde la besa y la abraza a pesar que la conductora argentina no quiere. El video es parte de una entrevista de 2005 durante el programa de Giménez, emitido por Telefé. Además se recuperaron entrevistas que en su momento le realizaron Valeria Mazza y Jimena Cyrulnik en donde también las incomoda.

Julio IglesiasSusana Giménezabuso

Noticias Relacionadas