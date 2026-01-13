Sebastián Badilla estrenó Volver a los 17

Volver a los 17 de Gonzalo Badilla, con Caro Domenech, Manu Viale y Sebastián Badilla, ya está en los cines de todo el país. “La película habla de un tipo que a los 30 y tanto no está conforme con su vida, tiene una mala pasada, que su adolescencia siente que no la aprovechó, que no fue sincero con la chica que le gustaba, y más que nada habla del inconformismo de su momento actual, el día de su cumpleaños nadie está celebrándolo con él, y de ahí surge sus ganas de un encuentro con quien fue su amor platónico en el colegio, que ella le confiesa que también sentía algo por él, y al mismo tiempo le dice a ella que se separó pero estaba en pareja, entonces tampoco es como que una opción que en la actualidad pueda tener algo con ella y la única opción que él ve era de volver al momento en que ambos se gustaban, pero que él por cobardía nunca se lo dijo. Y ahí nace la trama con la ayuda de esta alma en pena, que es el personaje de Delfina Pacheco, que lo interpreta Caro”, dijo a Hoy Badilla su protagonista.