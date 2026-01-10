Murió el cantante Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo





La música popular colombiana está de luto. El reconocido cantante Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero tras un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, cuando la avioneta en la que viajaba se precipitó a tierra en la vereda Romita, sobre la vía que comunica a los municipios de Paipa y Duitama.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Defensa al que tuvo acceso el medio, el nombre de Jiménez figura en la lista de personas fallecidas, junto al de otros músicos que lo acompañaban, además del piloto y el copiloto de la avioneta privada.

La aeronave tenía como destino la ciudad de Medellín, desde donde el cantante continuaría su desplazamiento hacia el municipio de Marinilla, lugar en el que tenía programado un concierto. La noche anterior, el viernes 9 de enero, Yeison Jiménez se había presentado en Málaga, Santander, en lo que terminó siendo su último show en vivo.

Según los primeros informes, tras el impacto el avión se incendió, generando pánico entre los habitantes del sector, quienes alertaron de inmediato a los organismos de emergencia. Al lugar acudieron ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la situación, aunque lamentablemente no hubo sobrevivientes.

En total, el accidente cobró la vida de seis personas: el cantante, tres de sus acompañantes y los dos tripulantes de la aeronave. La noticia ha causado profunda conmoción entre sus seguidores y en el mundo artístico, que hoy despide a una de las voces más representativas de la música popular colombiana.