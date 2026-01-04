entrevista
Rosalinde Mynster: “Como actores utilizamos mucho los objetos para conectar las escenas”
La actriz danesa es una de las protagonistas del nuevo éxito del universo online en donde se luce todo su talento.
Rosalinde Mynster es parte de la nueva serie de Universal+ La Guerra de los Reinos, y hablamos con ella para saber más de su carrera y su participación en la producción.
—¿Qué te hizo querer ser actriz?
—Siempre es una pregunta difícil porque nací en ese mundo, mis papás son actores, así que era muy natural que siempre estuviera con ellos en el teatro. Y, como a todos los niños, me encantaba disfrazarme, me encantaba estar en el teatro, hay gente muy divertida, los actores son muy graciosos, así que, si te gusta jugar, ser actor es lo mejor que puedes hacer, porque siempre estás en eso, siempre estás creando algo divertido.
—¿Y cómo se siente en este caso, gracias a Universal+, estar en Latinoamérica, que tu trabajo se pueda ver en todo el mundo?
—Creo que es increíble. Lo probé el año pasado, hice una película para Netflix y fue una locura, recibí mensajes de todo el mundo, de gente que había visto mi película y sí, es realmente una sensación increíble porque sentís que podes compartir tu trabajo y la historia con alguien al otro lado del mundo, es muy cool.
—¿Qué fue lo más difícil del proceso de interpretar a Brunhilde y también lo más gratificante?
—Lo más difícil fue que soy muy torpe y tenía que estar constantemente interpretando a esta guerrera majestuosa y genial. Eso fue difícil para mí, llevar esas ropas tan pesadas y además llevaba tacones muy altos para parecer más alta, y tenía que luchar con un vestido de cuero, y tenía que bajarme de un caballo que era muy alto, y tenía que hacerlo como si lo hubiera hecho un millón de veces y seguir pareciendo muy cool y orgullosa. Era muy difícil, y también creo que, por el aspecto psicológico de interpretar a una persona que también es un dios, tuve que averiguar cómo quería hacerlo, para que pareciera auténtico, aunque no lo sea en absoluto, es magia.
—Participaste en varias producciones y dramas de época. ¿Qué te atrae de ellos como actriz?
—Creo que cada vez que haces una película de época, podes ver tu propia época un poco desde fuera. Realmente te da perspectiva. Además, cuando hablamos de roles de género, es muy importante que conozcamos la tradición de la que venimos y que tengamos una idea de por qué la sociedad se ha desarrollado como lo ha hecho. Así que creo que estas cosas también son muy importantes para mí y me emocionan cada vez que me adentro en otro universo. Y es muy divertido, vestirse así, acabo de hacer una serie, que se está emitiendo ahora, hicimos tres temporadas y está ambientada en los años 60 y 70. Y me encanta ese vestuario. Es una época estupenda para el vestuario. ¿Por qué ya no nos vestimos así?.
—¿Y te ayuda a meterte en el personaje?
—Imagino que sí. Todo ese proceso, sí. Creo que una de las cosas más importantes cuando interpretas un papel de época es tener esos objetos y esa ropa que te recuerdan dónde estás. Además, a veces, cuando interpretas un papel de una época muy antigua, puedes llevar un corsé y sentir en tu propio cuerpo lo que se sentía ser una mujer en aquella época, oprimida por un corsé. Y luego también paso mucho tiempo con los objetos que pertenecen a ese universo, a esa época, porque como actores utilizamos mucho los objetos para conectar las escenas y también para conectar nuestro cuerpo con nuestra voz o nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Y en el caso de Brunnhilde, sin duda es la espada, ya que, si es una guerrera, tendrá una relación muy intensa con su espada. Por eso, para mí es muy importante seguir tocando la espada, seguir probándola hasta que sienta que es mía, porque está claro que nunca antes he tenido una espada. Es muy interesante.