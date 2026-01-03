Javier Ponzone presenta Take Me

Take Me, recientemente editado por The Orlando Books, cuenta la historia entre un periodista y una estrella de cine internacional, y está inspirado en la vida real. Escrito por Javier Ponzone y Carolina Parmo, hablamos con ambos para saber más detalles del origen y la escritura del mismo.

—Cuéntenme un poco el origen de esta aventura literaria…

—Javier Ponzone: Lo escribimos con Caro y fue espectacular todo lo que pasó con el libro porque Marcela Citterio, que es la dueña, la directora, yo había tenido un par de charlas con ella, habíamos trabajado juntos hace muchos años atrás y siempre nos quedó como pendiente hacer algo juntos, realmente, y pitcheando varios proyectos, le cuento que quería escribir una historia basada en hechos reales y me dice, pará, ontame esto, le cuento, me dice, Javi, ya tenemos que contar esto, está buenísimo, le digo, mirá Marce, la verdad que yo vengo viendo mucha serie, mucha película y demás y veo que una historia así no está contada tampoco dentro del mundo audiovisual, sobre todo porque en The Orlando Books muchos de los libros tienen propuestas para que se transformen en otra cosa, a nivel audiovisual, y la verdad que fue espectacular, en el medio me dice, dale, empecé a escribir, le digo, no, pará, yo sí he escrito guiones, trabajé en un montón de cosas, pero no sé por dónde empezar con un libro, y yo no quería tampoco sentirme que podía hacerlo por sobre todo, y le pedí ayuda, y esa ayuda llegó de la mano de Caro, que para mí fue la coequiper que necesitaba 100% porque ella es grosa y viene trabajando hace un montón, y es escritora, y tiene muy claro cómo contar, y cómo contarlo, sobre todo cuando le conté toda la historia que quería relatar, y aprendí un montón, y eso me parece que es lo más importante porque yo quería aprender.

—Carolina Parmo: El enganche que tuvimos inmediatamente, porque cuando Javi me cuenta la historia, teníamos un camino clarísimo, lo que teníamos que hacer era bajarlo al libro, pero sabíamos, teníamos como ese pálpito de dónde queríamos ir, cómo tenía que ser el tono de la historia, en eso creo que enganchamos los dos automáticamente, y creo que es la característica más linda que tiene Take Me, que es esta cosa natural, nada forzado, digamos que todo fluye, se ve en la lectura, se ve en la forma en la que estaban sucediendo los capítulos, bueno, todo eso que se percibe y que nosotros tenemos como de devolución en la gente que lo lee, es exactamente lo que sucedió en el proceso de la escritura, es decir, había un archivo compartido en el que esto iba creciendo.

—The Orlando Books, la editorial, tiene esta posibilidad de empezar como libro y después, si Dios quiere y todo avanza, se transforma en un proyecto audiovisual. Vamos a soñar un poco, ¿con quién imaginamos que puede estar en cada uno de los personajes?

—JP: Juampi puede ser un Diego Boneta, quizás, porque tiene que ser alguien latino, el actor Hollywood, a mí me gustaría un Hugh Jackman con un Diego Boneta, me parece una combinación que nunca en la vida veríamos, ya lo vimos a Boneta trabajar con Tom Cruise en Rock of Ages, los dos cantan, a mí me viene bárbaro que los dos canten porque hay una cosa que quedó por fuera que está buena para esa versión, y estoy pensando en Jess, Celeste Cid, me encanta Celeste.