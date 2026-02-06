Cuarteto de Nos llega a La Plata con su tour “Puertas” tras un 2025 consagratorio

Luego de un 2025 intenso y cargado de hitos, Cuarteto de Nos continúa expandiendo su universo musical y anuncia su regreso a La Plata: el próximo 29 de mayo se presentará en el Estadio Atenas, en el marco de su exitoso TOUR PUERTAS.

El año pasado marcó una etapa clave para la banda uruguaya, con un recorrido internacional que abarcó 52 ciudades a lo largo del continente y también cruzando el océano. El cierre de la gira 2025 tuvo lugar en Montevideo con un show completamente agotado meses antes, consolidando un presente artístico y convocante que no deja de crecer.

El tour acompaña la salida de “Puertas”, el más reciente disco del grupo, lanzado en mayo de 2025. El álbum presenta ocho canciones diversas entre sí, fieles al estilo del Cuarteto: letras que interpelan, reflexionan y conectan emocionalmente con el público, combinando ironía, sensibilidad y potencia sonora.

Desde junio, cada ciudad fue abriendo su propia “puerta” dentro de esta nueva etapa. Entre los momentos más destacados se encuentran el sold out en el Movistar Arena de Chile y el Estadio de Ferro en Buenos Aires, donde la banda registró el video en vivo de “Ganaron los malos”. La experiencia se repitió en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México —también agotado— con la filmación en vivo de “Esplín”, dos canciones que ya se convirtieron en verdaderos himnos dentro de sus shows.

Con una puesta potente y un vínculo cada vez más sólido con su audiencia, Cuarteto de Nos llega a La Plata para ofrecer una noche que promete intensidad, emoción y un recorrido por todas las etapas de su carrera.

Las entradas para el show del 29 de mayo en el Estadio Atenas ya se encuentran disponibles en livepass.com.ar y podés acceder a 4 cuotas sin interés con el Banco Provincia.

Produce: Gonna Go.