Así recibe el Año Nuevo José María Muscari: rituales familiares, karaoke y una cábala que quedó en la historia

José María Muscari atraviesa un presente de plenitud personal y profesional, y así lo refleja en la forma en la que elige despedir un año y darle la bienvenida al siguiente. El actor, dramaturgo y director compartió su fórmula para encarar un nuevo ciclo, una que combina celebración íntima, energía positiva y gratitud.

Lejos de rituales solemnes o cargados de supersticiones materiales, Muscari se viste de blanco y pone el foco en la familia y lo emocional: para él, la clave no reside en los objetos, sino en la energía del entorno y en agradecer lo vivido junto a sus familiares.

La alegría compartida ocupa un lugar central en su celebración. “Con mi familia hacemos karaoke”, reveló sobre la divertida tradición que se extiende durante la madrugada de cada 1° de enero y que, según él, funciona como un verdadero motor energético para lo que viene.

Muscari sorprendió al contar que tenía la extravagante costumbre de sacarse una foto completamente desnudo en escenarios impactantes como símbolo de renovación y prosperidad para el nuevo año.

Esa tradición fue hecha pública en 2018, cuando el artista decidió comenzar la temporada teatral con una imagen completamente desnudo frente al mar, convencido de que ese gesto de libertad y entrega lo ayudaba a atraer un año próspero en lo profesional.

Dos años más tarde, en 2020, Muscari volvió a sorprender: en aquella ocasión, y mientras se encontraba trabajando en Buenos Aires, eligió sacarse una foto desnudo en un escenario icónico de la ciudad: el Obelisco, en pleno centro porteño, una postal que rápidamente se volvió viral y quedó instalada en la memoria del mundo artístico.

Entre la intimidad familiar, la celebración descontracturada, José María Muscari vuelve a demostrar que, para él, comenzar un nuevo año es un acto de libertad, agradecimiento y conexión con la energía del presente.