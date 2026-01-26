Tras las declaraciones de Brooklyn, Victoria Beckham número 1 en Inglaterra

El escándalo golpea fuerte en los Beckham. Tras las acusaciones de Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham, sobre maltratos y destratos para con Nicola, su mujer, la ex Spice Girls ha vuelto a los charts ingleses, logrando, con su sencillo Not such an innocent girl, el número 1 de los listados. Mientras el escándalo crece las ventas y reproducciones de la canción aumentaron un 19,96 por ciento semana tras semana, llevándola a encabezar la lista oficial de singles hasta hoy en día.