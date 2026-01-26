Tras las declaraciones de Brooklyn, Victoria Beckham número 1 en Inglaterra
La cantante británica se ha situado en el número uno de las listas de éxitos de Reino Unido en medio de un fuerte escándalo familiar.
El escándalo golpea fuerte en los Beckham. Tras las acusaciones de Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham, sobre maltratos y destratos para con Nicola, su mujer, la ex Spice Girls ha vuelto a los charts ingleses, logrando, con su sencillo Not such an innocent girl, el número 1 de los listados. Mientras el escándalo crece las ventas y reproducciones de la canción aumentaron un 19,96 por ciento semana tras semana, llevándola a encabezar la lista oficial de singles hasta hoy en día.