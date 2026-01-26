Kirsten Dunst y Channing Tatum aconsejan a sus yo del pasado

Un buen ladrón, con Kirsten Dunst y Channing Tatum, cuenta la historia de un ladrón que tras escaparse de prisión encuentra refugio en una tienda Toys “R” Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Hablamos con Dunst y Tatum para saber qué consejos se darían a sus yo recién empezando sus carreras.

—Han tenido una larga carrera y me gustaría saber, si miraran para atrás, ¿qué consejo se darían a ustedes mismos cuando empezaron sus carreras?

—Kirsten Dunst: Bueno, en mi caso, aprendí de las personas que me rodeaban. Como dije, empecé muy joven, pero tuve la oportunidad de recibir la influencia de personas realmente increíbles y muy jóvenes. Tuve la oportunidad. Sí, eso es algo que no mucha gente tiene, así que, en mi caso, he tenido influencias positivas a través de los directores con los que he trabajado.Y luego, al crecer en la industria, tienes que madurar y aprender a desarrollar tu propio gusto y descubrir lo que te gusta. Así que simplemente seguí mi propio camino.

—Channing Tatum: Sí, es difícil responder a eso porque una carrera tiene muchos niveles, ¿verdad? No puedes limitarte a interpretar todos los personajes y todas las historias que te atraen. También hay una parte comercial que puede llegar a superar a la parte artística. Y, ya sabes, puedes acabar haciéndolo en exceso. Creo que todos lo hacemos. Como todos, nos hemos ido por el lado comercial. Creo que probablemente hubo un momento en mi vida en el que solo me dedicaba a cosas comerciales e intentaba meter el arte en las cosas comerciales, pero nunca fue realmente así, siempre va a ser una pieza comercial en lugar de una pieza de arte. Y, ya sabes, ahí, hay un equilibrio que tenes que encontrar, tenes que combinar el comercio y el arte para que esta industria funcione, supongo, y encontrar ese equilibrio es difícil. Pero, diría que probablemente tuve la suerte de aprender esta lección sobre, la creación en general o la actuación en general. Se lo comenté a Chaz Palminteri durante una película, le pedí que viniera a ver la escena. Y él me dijo: Bueno, ¿qué te preocupa?. Y yo le respondí: «Es que no quiero que la gente odie a mi personaje. Porque voy a tener que matar a esta persona». Y yo era joven, era un niño. Y él me dijo:

¿Por qué? ¿Por qué crees que ese no es tu trabajo? Tu trabajo no es hacer que le gustes a la gente. Tu trabajo es hacer que la gente te entienda y entienda por qué tu personaje hace lo que hace. Y yo le dije Y eso, eso es verdad, porque no fui a muchas clases de actuación ni tenía mucha experiencia antes de empezar.

Eh, sí que tenía algo, pero no al nivel de profundidad que Chaz me estaba dando en ese momento. Y creo que incluso lo apliqué a mi vida. Como que no necesito gustarle a la gente, siempre y cuando sienta que he hecho lo suficiente para que me entiendan. Realmente no tengo ninguna otra responsabilidad.