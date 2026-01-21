Richard Parks: “Vamos a ver a un Will Smith como nunca lo hemos visto antes”

Pole to Pole con Will Smith, ya puede verse en Disney+ narrando cómo el reconocido actor viaja por el mundo a través de los paisajes más extremos del planeta. “He pasado los últimos 15 años trabajando y actuando en la Antártida y muchas de mis expediciones han sido en solitario. Así que la oportunidad de que mi hijo vea la Antártida y mi familia, mi esposa y mi mamá, vean la Antártida es algo que me emociona mucho, mucho. Y creo que, sabes, una de las cosas mágicas de esta serie, creo, es Will y el valor de Will para mostrarse vulnerable, su valor para sumergirse en este continente y, ya sabes, la oportunidad que eso le da al espectador de ver el continente a través de sus ojos. Y eso es algo realmente especial. Así que estoy muy emocionado. Creo que vamos a ver a un Will Smith como nunca lo hemos visto antes. Y sin duda vamos a ver una Antártida como nunca la hemos visto antes”, dice a Hoy en exclusiva, Richard Parks, atleta polar, miembro de la tripulación que lo acompañó por todo el mundo.