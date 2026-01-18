entrevista
Odessa A'zion: “Siento que interpretar un papel como este es como una terapia”
La talentosa intérprete secunda a Timothée Chalamet en una de las grandes películas del año.
Marty Supremo, de Josh Safdie, que ya está en los cines, Odessa A’zion encarna a un rol clave del relato. Mientras disfruta del éxito además de I Love LA, hablamos con A’zion para saber más detalles de sus trabajos.
—Contame algo sobre el trabajo en el set con Timothée y también con Josh…
—Creo que, sinceramente, fue una situación muy, muy ideal en la que todos teníamos en mente lo mismo: no queríamos ensayar demasiado y solo queríamos que todo saliera lo más natural posible, especialmente en situaciones en las que quizá nunca habíamos pasado por algo así. Pero fue agradable que todos estuviéramos de acuerdo en no querer que pareciera ensayado y en que saliera lo más natural posible.
—La película tiene un ritmo frenético y tu personaje, como Marty, hace todo lo posible por conseguir lo que quiere. ¿Cómo creaste este papel?
—Sinceramente, creo que, bueno, ya lo había pensado antes. No hago terapia. No voy a terapia. No me gusta la terapia. Siento que interpretar un papel como este es como una terapia y es tu válvula de escape para, si vas a guardártelo dentro, en tu vida y en tiempo real, poder sacarlo cuando actúas y haces eso. Y ella es el tipo de personaje que tiene tanta fuerza en su interior, pero también tanta ira y frustración y se siente incomprendida. Y hay escenas en las que puede dejar que todo eso salga. Así que creo que tal vez sea eso.
—¿Y cómo fue para vos viajar en el tiempo?
—Dios mío. ¿Estás bromeando? Siempre quise hacer una película de época. Siempre, siempre, siempre. Y nunca pensé que podría hacerlo. He hecho películas de los 80. He hecho películas de los 80 y los 90 y he hecho películas ambientadas a principios de los 2000, si es que eso cuenta como una película de época. Pero esta fue mi primera película de época. Y déjame decirte que, desde que recuerdo haber pensado en querer ser acriz, lo único en lo que podía pensar era: «tengo tantas ganas de hacer una película de época. Tengo tantas ganas de hacer una película de época». Así que, quiero decir, no puedo creer que haya podido hacer algo así, interpretar a este personaje que siempre soñé interpretar, con un director que me parece increíble, con un reparto que me parece increíble. Timothée, que me parece increíble. Y es una maldita película de época. No podría haber pedido nada más. Fue increíble, increíble hacerlo. Y fue increíble ver cómo recrearon ese mundo de época, los coches, el vestuario, los personajes, la gente que eligieron para el reparto, que tenían unos rostros preciosos de época. Fue increíble. Fue un sueño.
—Tuviste un gran año, con el estreno de Marty Supremo y también la serie de televisión I Love LA. ¿Cómo vivís todo esto?
—Ha sido un año realmente alocado hasta que salió Untill Dawn: Noche de terror, Salió Pools y rodamos toda la serie este año. Y se estrenó este año. Y ahora se estrena Marty Supremo. Así que es mucho. Es mucho con lo que estar al día. No puedo creer que todo esté pasando a la vez. Pero llevo mucho tiempo trabajando y estoy viendo, supongo, que quizá por fin. el resultado de eso. Y yo espero que el resultado sea simplemente poder hacer más películas como Marty y programas como I Love LA, y formar parte de proyectos que me entusiasman y trabajar con gente con la que me emociona colaborar y que considero que tienen un talento increíble y son cineastas fantásticos.