Caro Domenech: “Mis 17 fueron muy divertidos”

La talentosa actriz, que formó parte del elenco de Aliados, de Cris Morena, y desde allí no paró de actuar, es parte de la comedia Volver a los 17, en la que encarna a un ángel muy particular. Con ella hablamos para saber detalles de su participación en la propuesta.

—¿Cómo fue “volver a los 17”?

—Fue hermoso. ¿Cuándo pasó tanto? Hace como... Yo tengo 25.

—Sos muy joven.

—Pero casi 10 años ya me pasaron. Mis 17 fueron muy divertidos, la verdad. O sea, esta película me hace acordarme mucho de ese momento mío, que yo estaba en el colegio por recibirme del colegio y yéndome de viaje de besados con mis amigos y con mi papá como padre acompañante.

—Qué pesado.

—No bien, yo estaba re feliz. Yo mismo me enojaba con mis amigas que no lo querían votar. Porque mi papá es Peter Pan. Entonces era el personaje para que vaya al viaje de egresados. Fueron increíbles, mis 17 fueron increíbles.

—Si bien vemos toda esa primera etapa del glamour y del show, hay algo divertido que tiene que ver, que te pone en otro lugar a lo que estamos acostumbrados por ahí siempre a verte, porque tiene luces y sombras, cuando quiere es muy mala, cuando no, por ahí es buena. ¿Cómo fue un poco jugar a Delfina?

—Fue muy divertido, y la verdad es que estoy muy agradecida con Seba porque siempre estuvo muy permeable a crearla juntos. Yo soy una persona que nunca tuve este lado para mostrar mío, que me divierte mucho todo lo que es la comedia, el humor negro, entonces con Sebas estuvimos jugando mucho eso, también obviamente basándonos en un montón de distintos películas, o personajes, o series que ya conocíamos y que nos hacían, eran una gran referencia para armar a Delfina Pacheco, pero también no queríamos quedarnos en la típica chica malita, bonita, listo. Queríamos darle una vuelta de tuerca y que tenga como este mundo, este arco, entonces lo armamos juntos con Sebas, le dimos fe, medio como que se fue armando también mismo cuando íbamos grabándola. Mismo Pipe y Delfina son muy cómplices desde el momento uno, no solo porque tienen más o menos la misma misión al fin y al cabo, que es conquistar a su platónica. Como que los dos tienen el mismo objetivo porque obviamente cada uno tiene su deseo o este planteo que da la película. Entonces al segundo que empezamos a ensayar creamos esta complicidad entre los dos personajes que tienen ese mismo humor, que tienen esta dinámica más o menos parecida, y también queríamos darle ese arco a Delfina igual, que tenga un momento de revelación donde no solo acepta a las personas, sino que también se perdona a ella mucho. Sabíamos que esa escena tenía que estar, sabíamos que tenía que hacerse y que sea un momento muy de honestidad de parte de los dos y creo que es como el momento donde más honesta la vemos a Delfina. Dentro de obviamente esta superficialidad o esta máscara que todo el tiempo tiene que tener porque como que ya es parte de ella, pero es un momento donde ella se deja ser vulnerable y me parece que cuenta mucho también y le da un arco a este personaje.

—¿Cómo es para vos también encarnar eso? Siendo que está siempre la industria diciendo bueno, Caro tiene que ser de esta manera, Caro tiene que hacer esto. ¿Cómo es un poco?

—Para mí el tema es que la industria puede traerte eso, pero lo que más importa es de quiénes te rodeás. Porque la industria, sí, ya todos y siempre medio que fue así. Es una industria muy competitiva y uno tiene que saber con qué se va a encontrar. Uno lo elige es porque hay pasión, o porque tiene que haber mucha gana, mucho huevo y también esto, que estés muy bien rodeado de gente que te ayuda a no dejar de ser vos, no dejar de estar con los pies en la tierra, que es lo que Delfina no tiene definitivamente, que lo hace, es un llamado de atención. Y bueno, tarde o temprano la vida te da un freno. Yo soy muy de creer en la frase de que si uno no frena, el cuerpo te va a hacer frenar de alguna manera u otra, o la vida te hace frenar. Entonces la industria es heavy, sí, es muy competitiva, también es muy divertida también. Por suerte a medida que yo voy teniendo distintos proyectos, te vas dando cuenta de que sí es difícil, pero también es muy importante para mí estar rodeado de gente.