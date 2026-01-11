Mauricio Macri se separó de Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a su relación luego de más de 15 años juntos. El matrimonio decidió poner punto final al vínculo de manera consensuada antes de las fiestas de fin de año, aunque ambos decidieron compartir las celebraciones familiares.



La historia entre el ex presidente y la ex primera dama comenzó cuando Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño y coincidieron en un gimnasio. Con el paso del tiempo, el vínculo se afianzó y derivó en una relación estable que culminó en matrimonio.



La boda civil se realizó el 16 de noviembre de 2010 en el complejo Costa Salguero. Un año más tarde, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia, la única hija que tuvieron en común, con quien consolidaron su proyecto familiar.



A lo largo de los años, la pareja fue protagonista de versiones sobre posibles crisis, sobre todo en el tramo final de la relación, en un contexto marcado por la exposición pública y las exigencias de la actividad política. A mediados de 2024 volvieron a surgir rumores de distanciamiento, que en aquel momento fueron desmentidos.



Hace cerca de un año atravesaron una situación delicada que los llevó a replantearse la continuidad del vínculo. Tras un período de reflexión y diálogo, resolvieron de común acuerdo avanzar con la separación.

