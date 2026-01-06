Stellan Skarsgård: “No soy un actor del método”

Valor Sentimental, de Joachim Trier, es una de las grandes películas de 2025 y cuenta con Stellan Skarsgård en un rol clave. Hablamos con él para saber detalles de la propuesta y sus inicios como actor.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—No lo sabía, no era actor y disfrutaba con ello antes de saber que quería serlo. Porque empecé en un teatro amateur y me encantaba ser otra persona y hacer cosas que yo no podía hacer. Y no solo interpretar personalidades, sino también interpretar a seres humanos desconocidos, los aspectos humanos que normalmente me eran desconocidos. Pero la mayor parte del tiempo quería ser diplomático. Así que, incluso cuando hice la serie de televisión que me hizo famoso a los 16 años, llamada Bombay Bit and I, que era una versión sueca de Huckleberry Finn, seguí estudiando y quería ser diplomático. Pero cada vez trabajaba más en el teatro. Y, finalmente, me di cuenta de que no podía hacer otra cosa. También me di cuenta de que ser diplomático no era tan divertido como pensaba.

—¿Admirabas a algún actor o actriz en aquella época? ¿Soñabas con ser como ellos?

—Sí, por supuesto. Cuando era niño, mi papá me mostró a Leslie Howard en Piminela Escarlata en la televisión y pensé que me gustaría ser como él. Y eso también tenía que ver con interpretar a alguien que interpretaba a otra persona. Las capas de la actuación. Y como Jean-Louis Barrault en Los hijos del paraíso. También vi que interpretaba al mimo con la cara pintada de blanco. Y ve en el ala del teatro a Arletty y se encuentra con Pierre Brasseur. Y sabe que ella está enamorada de él. Y se derrumba, y su cara se derrumba. Y está detrás de la sonrisa. Eso también era una especie de teatro. Pero yo no tenía ningún ídolo en ese sentido.

—¿Y cómo te sentís hoy en día, sabiendo que muchos actores y actrices quieren ser como vos?

—No lo sé. Creo que la mejor receta es ser como ellos.

—Hablando de la película, es una montaña rusa para los espectadores. Pero también para ti, para los actores. ¿Qué hiciste con esto? Terminaste de rodar las escenas en el set ¿y después? ¿Qué hiciste para salir del personaje?

Bueno, no soy un actor del método. Así que no me convierto en el personaje. Puedo, cuando dicen «corten», salir del personaje inmediatamente. Pero, claro, echo de menos la maravillosa amistad que tenía con mis compañeros y con Joachim, y los momentos maravillosos que pasamos juntos. Y eso es algo que, como actor, tienes que aprender a vivir, esa especie de separación, esa ansiedad. Quiero decir, al principio, cuando hice mis primeras películas, siempre lloraba el día del rodaje porque era tan intenso y tan, tan, tan verdadero en la intimidad que es verdadera que yo, pero después de 120 películas o algo así, ya no puedo tenerlos como mis amigos más cercanos y queridos, porque tendría cien mil.

—La película trata sobre los valores y habla de los valores y los sentimientos, pero también de los objetos a los que atribuimos un valor especial. Me gustaría saber ¿cuál es el objeto con mayor “valor sentimental” que tenés en tu casa?

—Yo me he deshecho de la mayoría. Cuando era adolescente o joven era más sentimental y guardaba cosas de mi abuelo y de mi abuela. Y lo adoraba, teníamos una casa como esa, que había pertenecido a la familia durante mucho tiempo, pero cada vez hay menos y puedo deshacerme de más y más posesiones. Y ahora valoro más a las personas que a las cosas.