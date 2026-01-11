entrevista
Cynthia Erivo: “Soy muy exigente con los personajes femeninos que interpreto”
La actriz y cantante vive un gran momento por su rol en la película que tiene millones de fanáticos en todo el mundo.
Wicked: Por siempre, cierra la historia iniciada en la taquillera película dirigida por Jon Chu y que vuelve a contar con Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphaba y Glinda, las dos brujas amigas que se enfrentarán por el malvado Mago de Oz. Hablamos en exclusiva con Erivo, nominada al Globo de Oro por su actuación en la película.
—Wicked fue la película número uno en taquilla, en todo el mundo por un tiempo, me gustaría saber, ¿cómo te sentís con todo este gran fanatismo en torno a la película?
—Estoy muy orgullosa de ello. Es muy abrumador, pero es realmente especial que la gente quiera saber más sobre esta historia, quiera saber más sobre estos personajes, esté enamorada de estos personajes, porque yo estoy enamorado de ellos. Así que es maravilloso formar parte de algo que ha tenido tanto éxito. Es muy especial, sí.
—Ya pasó un tiempo desde que rodaste esta película, pero me gustaría saber ¿qué es lo que vas a extrañar de Elphaba?
—¿Qué voy a extrañar de Elphaba? Creo que voy a extrañar su temperamento fogoso. No soporta las caídas, ¿entiendes lo que quiero decir? Dice lo que piensa y piensa lo que dice. Pero tiene un corazón muy, muy tierno y dulce, y solo quiere que la quieran. Y creo que eso es algo que yo protegía ferozmente. Quería asegurarme de que eso fuera lo que la gente aprendiera de ella. Creo que con personajes así es muy fácil ponerles una etiqueta. Es una mujer muy fuerte pero en realidad, creo que es muy, muy vulnerable. Y, de hecho, pasa mucho tiempo sola. Y me sentía muy protectora con ella sí.
—Este personaje estará contigo toda tu vida, pero me gustaría saber, ¿cómo ves tu próximo paso en actuación?
—¿Cómo decido mi siguiente paso? Simplemente leyendo el guión.
—¿Te resulta difícil?
—No lo sé. Creo que depende de lo que surja. Siempre soy muy exigente con los personajes femeninos que interpreto. Quiero asegurarme de que, sea quien sea el personaje que interprete, tenga algo que no haya visto antes. Así que realmente elijo basándome en si las he conocido antes o no, si las conozco o no. Si me intriga quiénes son, entonces quiero interpretarlas, realmente se trata de lo que ellas quieren. Y si hay una historia que se puede contar y que puede enseñar a otras personas sobre otro ser humano, entonces me inclino por ella, sí.
—Hablando de eso, Elphaba estará contigo toda la vida. Te hemos visto cuidar de Ariana en todas las presentaciones. Y me gustaría saber, ¿es Ariana una amiga que llevarás contigo para siempre?
—Sí, mucho. Por supuesto, sí.