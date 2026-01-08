Craig Brewer: “He vivido algunos de los momentos más tensos en los que era necesario recurrir al humor”

Song Sung Blue: Sueño inquebrantable, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson (nominada al Globo de oro por ésta película) lleva a la pantalla el relato de un dúo tributo a Neil Diamond que trascendió los escenarios. Dirigida por Craig Brewer, hablamos en exclusiva para Argentina con él para saber más detalles de su trabajo.

—Hay algo tan perfecto en la película, que combina humor y drama al mismo tiempo, que creo que es la mejor manera de contar esta historia. ¿Siempre supiste que esta combinación era la mejor manera de contar la historia de las vidas de Mike y Claire esta dupla que homenajeaba a Neil Diamond en los escenarios?

—Creo que sí, simplemente porque descubrí que, al menos en mi vida, no sé si es porque me crié en una familia concreta, pero descubrí que así es realmente la vida. He vivido algunos de los momentos más tensos, como enfermedades o fallecimientos en la familia, en los que era necesario recurrir al humor. Y, ya sabes, cuando tienes que lidiar con personalidades extremas dentro de tu familia, a veces tienes que aceptar las dos caras de la moneda dramática. A veces las cosas parecen trágicas y otras veces son simplemente divertidísimas. Y eso me parece interesante. Creo que a veces, cuando la gente va al cine, siente que tiene que marcar una casilla u otra. Y yo nunca he sentido eso en mi vida ni en mi trabajo. Incluso al principio de mi carrera, con Hustle & Flow, siempre había una cierta dosis de humor seguida de un drama bastante intenso. Y creo que esa es simplemente mi forma de ver el mundo. Y, ya sabes, es el tipo de personajes que me atraen.

—¿Cómo conociste la historia de Mike y Claire y qué aspectos de la vida de estos luchadores sabías que querías incluir en la película?

—Bueno, los descubrí a través de un documental realmente maravilloso del cineasta Greg Coase. Y, ya sabes, en realidad también es una especie de historia de éxito para él, porque realmente no tenía distribución para el documental. Lo vi en un festival bastante pequeño. Le envié un correo electrónico y él me grabó una copia del DVD mucho antes de que yo siquiera pensara en hacer una película sobre ello. Era algo que les enseñaba a mis amigos cuando venían a casa, porque sentía que iban a hacer lo mismo que yo. Iban a ver esta historia y al principio se iban a sentir encantados o indiferentes, porque se trata de una familia con bajos ingresos que forma una banda tributo a Neil Diamond. Pero entonces empezó a desarrollarse esta increíble historia y casi no podía creer lo que estaba viendo. Están las dificultades a las que se enfrentaban y cómo seguían perseverando y avanzando. Y me sentí inspirado por ellos. Seguí haciendo otras tres películas. Y después de Dolomite is my name, sentí que había encontrado un hueco en mí mismo en el que solo quería seguir haciendo películas sobre soñadores extravagantes, personas que buscan algo que tal vez el público dudaría de que alguna vez vayan a conseguir. Pero el viaje que emprenden para conseguirlo les da fuerza, les ilumina y les une. Así que supe que era el momento adecuado para trabajar duro y tratar de hacer esta película. Y no fue una película fácil de llevar a cabo.