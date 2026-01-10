R. Scott Gemmill y John Wells hablan de la nueva temporada de The Pitt

R. Scott Gemmill (creador) y John Wells (productor) son las mentes tras el éxito de The Pitt, de HBO MAX, protagonizada por Noah Wyle y pudimos hablar con la dupla en exclusiva para saber detalles de la propuesta.

—¿Cómo surgió la idea de éste éxito?

—R. Scott Gemmill: HBO Max quería hacer una serie médica y nos dio carta blanca, lo único que sabíamos era que Noah iba a participar y que íbamos a hacerlo. Así que fue maravilloso poder empezar desde cero, crear algo, una nueva ciudad, nuevos personajes, un nuevo concepto. Y, ya sabes, simplemente intentamos aprovechar todo lo que habíamos aprendido al hacer dramas médicos anteriormente y averiguar cómo hacerlo de una manera nueva y mejorada. Y eso es básicamente lo que se ve.

—¿Y creen que uno de los secretos del éxito de la serie de televisión fue el uso del tiempo real en cada episodio?

—RSG: Sí, creo que sí. Eso fue una especie de adición tardía. Teníamos muchas piezas en su sitio, pero sentíamos que necesitábamos algo más para que fuera único. Se nos ocurrió ese concepto, pero al principio no estábamos seguros de que fuera a funcionar. Porque añade muchos retos diferentes a todo, desde el casting hasta el guión, la dirección y la interpretación. Pero, ya sabes, todos trabajamos juntos, y eso es una de las cosas bonitas de la televisión: se necesitan cientos de personas para que funcione. Y cuando todos trabajan juntos y aportan algo, se acaba consiguiendo algo realmente especial. Y eso es, creo, lo que logramos.

—John Wells: El formato también implicaba que no íbamos a hacer un melodrama médico. En otras palabras, en un turno de 15 horas, no te vas a enamorarcon alguien, tener problemas con ellos. Alguien se queda embarazada. ¿Qué vas a hacer con el embarazo? Quizás haya un matrimonio. Nada de eso va a suceder. Solo vamos a ocuparnos de la medicina y de lo que hay que hacer para pasar el día. Y esa fue realmente una decisión narrativa liberadora.

—¿Por qué creen que seguimos viendo programas médicos?

—RSG: Creo que porque son uno de los pocos, en términos de narración, los médicos y enfermeros, las profesiones médicas, son las pocas personas que se involucran en nuestras vidas cuando hay vida o muerte en juego. Cuando tratamos con médicos y enfermeros de la profesión médica, suele ser cuando estamos pasando por los peores momentos de nuestra vida o cuando nos encontramos en una situación en la que realmente necesitamos ayuda. Por eso creo que se convierten en historias de vida o muerte con mucho, mucho en juego. Y creo que por eso constantemente, y además todos acabamos en urgencias.

—JW: Es muy universal.

—¿Y qué tipo de investigación hacen para cada temporada?

—RSG: Al principio de la temporada, básicamente todos los días y a veces varias veces al día, los guionistas hablan con expertos en el campo de la medicina. Hablamos con expertos, médicos, enfermeros, anestesistas, terapeutas respiratorios. Hablamos con expertos en, por ejemplo, la primera temporada, el tráfico de personas. Hablamos con especialistas en agresiones sexuales. Hablamos con profesionales de la salud mental. Simplemente hablamos con todos los profesionales para averiguar qué está pasando. ¿Qué tipo de historias no se están contando y deberían contarse? ¿Qué hay de nuevo, qué nos espera a la vuelta de la esquina, qué les asusta, ese tipo de cosas? Para que tengamos un montón de historias que contar a medida que avanzamos en la temporada.