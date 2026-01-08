Fer Dente encabeza una potente versión de Company

Company, el clásico musical con canciones de Stephen Sondheim y guión de George Furth, desembarca hoy en El Nacional de CABA con una nueva versión liderada y protagonizada por Fer Dente. El multipremiado espectáculo, que tuvo en 2013 una versión local protagonizada por Alejandro Paker, suma, en esta oportunidad, a los mejores exponentes del teatro musical, como Alejandra Radano y Vanesa Butera, entre otros, para narrar la historia de un grupo de parejas de la Ciudad de Buenos Aires que intentan explicar el porqué de su decisión de estar juntos, si es que pueden, y en ese contar intentan que Robert (Dente), un soltero empedernido, también siente cabeza. Con una escenografía simple pero efectiva, la banda en vivo, dirigida por Damián Mahler, y la sobresaliente y brillante actuación de Dent, secundado por un gran elenco, Company deslumbrará a los espectadores durante ocho semanas y se suma a la gran cartelera musical del 2026 de la Avenida Corrientes.