Barbie Vélez, Lionel Ferro y Sofía “Jujuy” Jiménez en una nueva ficción vertical

La plataforma internacional ReelShort continúa consolidando su presencia en América Latina y presenta Cómo deshacerse de una estrella de fútbol, la primera en el país protagonizada por Barbie Vélez, Lionel Ferro y Sofía “Jujuy” Jiménez, con participación de Federico Dopico, Eliam Pico y Viviana Sáenz. La ficción combina narrativa ágil, episodios de corta duración y una puesta en escena diseñada específicamente para pantallas verticales. La serie se estrenó el 6 de enero y fue producida de manera integral por Frame, marca una apuesta por modelos de producción ágiles, pensados para responder a los tiempos y dinámicas actuales de la industria audiovisual digital. Se trata de una comedia romántica basada en el título internacional How to Dump a Hockey Star, adaptada narrativamente al contexto local.