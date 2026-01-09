Barbie Vélez, Lionel Ferro y Sofía “Jujuy” Jiménez en una nueva ficción vertical
ReelShort estrenó en Argentina una comedia romántica adaptada al formato digital de pantalla vertical.
La plataforma internacional ReelShort continúa consolidando su presencia en América Latina y presenta Cómo deshacerse de una estrella de fútbol, la primera en el país protagonizada por Barbie Vélez, Lionel Ferro y Sofía “Jujuy” Jiménez, con participación de Federico Dopico, Eliam Pico y Viviana Sáenz. La ficción combina narrativa ágil, episodios de corta duración y una puesta en escena diseñada específicamente para pantallas verticales. La serie se estrenó el 6 de enero y fue producida de manera integral por Frame, marca una apuesta por modelos de producción ágiles, pensados para responder a los tiempos y dinámicas actuales de la industria audiovisual digital. Se trata de una comedia romántica basada en el título internacional How to Dump a Hockey Star, adaptada narrativamente al contexto local.