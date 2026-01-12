Una batalla tras otra y Adolescencia arrasaron en los premios Globo de Oro

Para la edición 83 de los Premios Globo de Oro, que coronó a Una batalla tras otra y Adolescencia como las mejores producciones del año, entre otras, se postularon 184 películas, 185 series y 20 podcasts, seleccionando en 28 categorías de a seis producciones como posibles ganadores y ganadoras.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, fue la gran ganadora de la noche, obteniendo los premios de Guión, dirección, actuación femenina de reparto y película de comedia, mientras que Adolescencia ganó los premios de actuación masculina, femenina y mejor miniserie.

Nikki Glaser, la conductora principal, inició la ceremonia con un monologo muy irónico en el que se despachó con todo contra varias de las figuras presentes como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, George Clooney y hasta preguntó quién daría 5 dólares para Warner Bros, aludiendo al proceso de adquisición que inició Netflix para los estudios. Además se refirió a los archivos de Jeffrey Epstein, diciendo que el premio Mejor Edición, era para el Ministerio de Justicia, por ocultar información.

En el rubro actuaciones en TV no hubo sorpresas, otorgando a Jean Smart un nuevo Globo de Oro por su rol en Hacks, Seth Rogen se lo llevó por The Studio, mientras que en drama ganaron el joven Owen Cooper, Erin Doherty y Stephen Graham, por Adolescencia y Noah Wyle por The Pitt (también a serie fue elegida como mejor drama de TV) y Michelle Williams, por Dying for sex, Rhea Seehorn, por Pluribus, fueron los y las ganadores.

Por su parte en cine las interpretaciones premiadas fueron las de Thimotée Chalamet, por Marty Supremo, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Teyana Taylor por Una batalla tras otra, Stellan Skarsgard por Valor Sentimental, quien recordó en su discurso “el cine debe verse en el cine” y Jessie Buckley, por Hamnet.

La nueva categoría de los Globos de Oro, mejor Podcast, fue para Good Hang con Amy Poehler, donde entrevista de manera desestructurada a diversas personalidades y figuras de la industria y la mejor canción fue, obviamente, Golden, del éxito global K-POP Demon Hunters, que también fue elegida como Mejor Película Animada.

Brasil, por segundo año consecutivo, obtuvo el premio a Mejor Película Internacional, en este caso por El agente secreto, de Kleber Mendoca Filho, protagonizada por Wagner Moura, quien se llevó el premio al Mejor actor dramático, revisa los años setenta del país vecino. La mejor serie de comedia en TV fue The Studio, la Mejor Película de Drama y su creador, Seth Rogen, anunció que la semana que viene comienzan a rodar la segunda temporada, y Ricky Gervais se llevó el premio al mejor especial de Stand Up. El último premio, Mejor Película Dramática, se lo llevó, Hamnet, en una noche en la que Hollywood dijo presente y premió a lo mejor del año 2025.