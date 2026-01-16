Campi y Daniela “La Chepi” Viaggiamari estrenan Papá por siempre

La icónica película protagonizada por Robin Williams y Sally Field, Papá por siempre, llega hoy al Teatro Liceo (CABA), con funciones de martes a domingo, en una nueva versión musical. Hablamos en exclusiva con la dupla Campi y Daniela Viaggiamari, para conocer detalles de la puesta.

—¿Sensaciones? Están ya a punto de estrenar…

—Daniela Viaggiamari: Ansiedad, mucha ansiedad. Tengo muchas ganas de que la gente venga y diga que bien, las entradas son baratas igual, para tremendo espectáculo, pero es como un tenedor libre esto, tiene todo. Entonces te vas como pensando, reflexionando, contento. Vino, por ejemplo, mi hija, que es chica, y se fue cantando, las canciones que te quedan. Yo estoy muy ansiosa. O sea, estoy más tranquila, pero estoy muy ansiosa, de hacer lo que nunca hice, que fue hacer estas tres cosas juntas. Cantar, bailar y actuar.

—Campi: Yo estoy asustado con todos los estrenos, como hay que estar en los estrenos. Y eso quiere decir que me hago cargo de lo que voy a estrenar. No me es liviano.

—Y aparte venís de muchos estrenos, ¿no? Y cosas icónicas que siempre hay como un plus mirando ¿qué está haciendo?

—Campi: Sí, sí, tal cual. Y complejos, cosas complicadas, porque la anterior, Esperando la Carroza, también era complicada. Pero era el personaje de mi amigo Antonio Gasalla. Y acá, este Robin Williams, este personaje que es increíble, es maravilloso. Y la obra, yo la había visto en los 90, pero no la recordaba la profundidad que tiene esta obra. No me acordaba que me había cagado de risa y que hay qué sé yo qué. Pero tiene mucho más que eso. Te cagás de risa y tiene una profundidad, te emociona mucho. Y sobre todo la obra de teatro, esto que estamos haciendo, y el encare que le dio Marcelo Caballero, el director con Del Mastro, tiene una profundidad tremenda, tremenda.

—Durante muchos años fue también una película icónica, sobre todo porque no se hablaba por ahí de las separaciones…

—DV: Acá se muestra, en esta obra, más la realidad de lo que pasa hoy. Entonces, obviamente, es una película icónica y que nuestra generación, yo se la hice ver a Isa, mi hija y le encantó, pero está muy actualizada, ahora que, gracias a Dios, se habla de todo esto, yo cuando leía el libro me encantó.

—Campi: Lo que tiene aparte esta obra es que te pones en el lugar de ella y de él. Es un matrimonio que se separa. Y cómo hace él para poder ver a sus hijos. Pero habla de un divorcio. Y en la película vos te ponías claramente de un lado. Acá vos entendés a los dos. Y los dos tienen sus ángeles y sus demonios. Y es fácil entender a cualquiera de estos dos personajes. ¿Viste? Y tienen su lógica y su razón.

—Baile, canto, actuación, todo junto. Ahí me decías, es la primera vez que hago todo junto. ¿Cómo es un poco eso?

—DV: Prepararse para eso. Fue difícil. Pero tenemos gente tan experimentada, tan grosos en lo que hacen. Yo estaba con mucho miedo. Lo estoy. ¿Y cómo hago para cantar y a la vez decirle algo? Quizás es más actriz y el canto lo separa. ¿Y cómo se hace esto para que sea más natural? Y nosotros no somos de comedia musical y demás. Y vuelvo a repetir. Ariel Del Mastro junto con Seba Mazzoni. O sea, como que todos nos adaptamos a todos. Y bueno, todo se ve muy natural. Que no suelo verlo en muchas obras que a veces no es tan orgánico.

—Vos sos un todoterreno… Pero acá hay además cambio de ropa cada rato.

—Campi: Sí, a mí me gustan esos laburos. Eso del riesgo a mí me gusta mucho. Porque yo la verdad que podría cambiar el auto cada un par de años haciendo Jorge y contando chistes. Pero me gusta agarrar laburos que me desafíen. Me gusta mucho mi laburo, y tengo tanto por aprender que me gustan estos laburos, hago lo que se hace y aprendo. Yo acá estoy aprendiendo que no tengo ni idea. Y en el anterior también. Y en la película también. En la serie de Fito también. Bueno, ahí la gente me veía haciendo drama por primera vez. Pero yo me formé en el drama. Me gustan los laburos incómodos. Esto es demasiado. Pero estamos a la altura porque la gente está chocha. Y viene funcionando.