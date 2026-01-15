Josh Safdie: “Marty Supremo trata sobre la felicidad en muchos sentidos y cómo puede desaparecer”

Marty Supremo, protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, llega hoy a los cines con su dosis exacta de humor, tensión e intriga. Dirigida por Josh Safdie, quien junto a su hermano Bennie revolucionaron Hollywood con sus películas, hablamos con él sobre la propuesta.

—Una cosa que me encanta de la película es que nos transporta a una época determinada, pero la música proviene de otra época. Me gustaría saber ¿por qué tomaste esta decisión en particular con respecto a la música?

—Esa es una de mis preguntas favoritas, porque, por alguna razón, hay mucho que hablar sobre la película que la gente no pregunta. Para responder de una manera muy sencilla, cuando empecé a investigar en 2018, estaba viendo un campeonato británico de 1948. Y estaba escuchando a Peter Gabriel. Y me pareció un mito. Sentí que estaba descubriendo algo que me parecía anacrónico, la contradicción, el juego entre los dos periodos me parecía moderno. Y me hizo sentir que era algo más. Como si hubiera descubierto algo y no me resultara nostálgico. Entonces empecé a pensar en por qué me sentía así. Porque a menudo, cuando haces una película, sentís algo y trabajas, actúas en consecuencia, pero luego querés entender por qué. Y en los años 80, en particular, en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, fue la primera era del posmodernismo, la primera era de la ironía y la primera era en la que empezamos a revisar el pasado, en particular los años 50. Así que tenes a Estados Unidos, donde de repente el sueño americano se patologizó. Había una sensación de nostalgia como la que se sintió después de la guerra, cuando ganamos, Estados Unidos ganó, salimos de Vietnam, donde perdimos. Así que hay una sensación de volver a esa gloria, volver a los días gloriosos de Estados Unidos. Y están Ronald Reagan y Thatcher promoviendo esta nostalgia y la moda volviendo a los años 50. En los años 50 nace el rock and roll, que toma la música blues, que era una expresión de tristeza y depresión, pero le añade un ritmo más alegre. Así que es la ilusión de algo alegre, pero las letras siguen siendo un poco tristes. La música new wave y el pop electrónico, que se hicieron monumentales, Tears for Fears, la canción final en particular, esa canción está llena de ansiedad, pero es una canción muy alegre. Y la contradicción que hay ahí es, para mí, donde reside la película. La película trata sobre la felicidad en muchos sentidos y sobre cómo alcanzar la felicidad y cómo la felicidad puede desaparecer así. Es algo muy fugaz, inquietante. La felicidad es un sentimiento inquietante. Pensamos en ella, la perseguimos. Existe dentro de nosotros como algo que puede existir. ¿Por qué no existe todo el tiempo? Creo que en los años 80, el filósofo Mark Fisher acuñó un término llamado «hauntología». El punto de vista hauntológico sobre la cultura es cuando la cultura comienza a devorarse a sí misma. Y la primera vez que ocurrió fue en los años 80. Ahora estamos empezando a verlo de nuevo, revisitando los años 80 y 90. Y los años 2000 fueron una revisión de los 80. Así que los años 80 se han convertido en la última era verdaderamente moderna. Y otra cosa en la que me gusta pensar es que es lo único que puedo recordar porque nací en 1984. Así que, para llegar a los años 50, tuve que recordar los 80. Entonces pude retroceder a los 50, si eso tiene sentido.