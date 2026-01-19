Julia Zenko: “Es una historia que me gustó mucho”

Las que gritan, protagonizada por Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro, bajo la dirección de Manuel González Gil, se puede ver los sábados a las 23 y domingos a las 21 horas en el Teatro Metropolitan (CABA). Hablamos con Zenko para saber detalles de la puesta.

—¿Tenías ganas de volver a actuar verdad? Lo último que hiciste en actuación fue en Querido Evan…

—Sí, hermoso. Un personaje, otra vez me toca de madre. Y bueno, pero en esta situación es una madre totalmente diferente a la mamá de Evan. Es una historia que me gustó mucho cuando me la propuso Manuel González Gil y me dio el texto. Es una obra española, en realidad, escrita por dos españoles y adaptada aquí a la Argentina por Manuel y Sofía, su hija, que es actriz, escribe y es muy talentosa. Y la verdad que me interesó mucho, me gustó, aparte hay textos y canciones, hay cuatro o cinco momentos musicales muy lindos. Estoy compartiendo el escenario con Laura, con Eugenia, con Karina y la música de Martín Bianchetti y con Rubén Cuello estamos haciendo ahí unos pasitos, una coreografía, digamos que adaptada a las canciones y al texto. No es una comedia musical, es una comedia, una obra de teatro con música, diría, más que comedia musical.

—Vos encarnás a la madre…

—Sí, a la madre de estas tres mujeres. Que las invita a reunirse un fin de semana para pasar juntas y ahí se arma todo. Y sí, en ese fin de semana salen a la luz algunos temas que la madre quería compartir con ellas y algunos consejos que les quería dar en la vida. Los tres personajes, las tres hijas, son totalmente diferentes y eso está buenísimo. Tiene una hija que es adicta al trabajo y está con el celular todo el tiempo y es una empresaria. Después otra hija que decidió tomar los hábitos, es monja. Y la otra, la otra hija que ama la naturaleza, los animales, tiene una fundación para animales rescatados. Las tres totalmente diferentes y eso está muy bien planteado en los textos y en la apuesta y en la adaptación que hizo Manuel. En mí es una mujer, una madre que se ocupó de sus hijas, de su marido y dejó a un lado sus sueños, lo que quería hacer en la vida de jovencita y en un momento decide tirar la chancleta, tirar todo por la ventana y cumplir parte de sus sueños, porque es una persona grande.

—Venís de un año súper activo, libro, espectáculo y arrancás este año con esta apuesta, en temporada, que también debe ser interesante, si bien van a ir dos veces por semana, pero es plena temporada y se suman a toda la oferta que hay del teatro...

—Sí, y aparte está buenísima esta obra porque la gente se va a reír un montón. Más allá de que hay un tema que no lo puedo spoilear en ningún lado todavía, porque si no te saco la sorpresa al público, pero hay mucho humor.

—Antes que terminara el año, te vi participar de esta movida que están haciendo para tener La Casa de la Música, algo muy importante…

—La casa queda en Avellaneda, lo que pasa es que ahora hay que terminarla, armarla y bueno, así como existen los actores, las actrices, que el tiempo pasa y quizá no tuvieron una forma de encarar su futuro, también hay músicos que no la están pasando bien y que son grandes y bueno, por eso la idea fue crear esta casa para que algunos músicos que no tienen dónde ir a vivir tengan un lugar y por supuesto que me sumé y me sumo y los detalles se ven, día a día, se ve la colaboración de la gente y de las empresas para que esta casa tenga todo lo necesario para músicos que no pueden abastecerse por sí mismos. Toda la información está en fundacioncasadelamusica.com.ar.