Así es “Astor, Piazzolla eterno”, el mágico musical que te transporta al pasado

Una combinación creativa que potencia la vigencia, la fuerza y la emoción de la obra de un artista universal.

“Astor, Piazzolla Eterno”, propone un viaje al inconsciente de Piazzolla como persona, como artista, como una de las piezas fundamentales en la construcción de la cultura argentina, y también, un recorrido por su icónica música, que emocionó, emociona y emocionará al mundo.

La propuesta invita al espectador a sumergirse en el universo interior de Astor Piazzolla, guiada por sus propias ideas, pensamientos y reflexiones. Con orquesta en vivo, baile y una puesta impactante, el show recorre los momentos clave del marplatense que revolucionó el tango.

Piazzolla aparece como persona, como artista y como una de las piezas fundamentales en la construcción del ADN cultural argentino. Y con momentos únicos que erizan la piel, como el gran encuentro con Gardel en Nueva York o el instante en que se entera de la muerte de su padre, que inspiró el mítico Adiós Nonino.

La puesta en escena y dirección están a cargo de Emiliano Dionisi, la dirección musical es de Nicolás Guerschberg y la dirección artística de Tato Fernández.

Natalia Cociuffo, Nacho Pérez Cortés, Federico Llambí, Belén Pasqualini, Rodrigo Pedreira, Alejandra Perlusky y Francisco González Gil (cover) ofrecen interpretaciones sólidas, sensibles y comprometidas, mientras que el cuerpo de bailarines, con Ale Andrian y Victoria Galoto, deslumbran con un componente visual que enriquece la experiencia.

En apenas 85 minutos, la vida y la obra del marplatense más famoso se desplegaron sobre el escenario con una solidez que invita a soñar con giras por América Latina y España.

El musical tuvo su gran estreno en el Teatro Colón con una convocatoria de más de 40.000 entradas vendidas y continua con funciones de martes a domingos.