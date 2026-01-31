Las películas argentinas preseleccionadas para los Premios Platino

La nueva edición de los Premios Platino, que distinguen a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica, se celebrará el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México, y cuenta con 22 títulos nacionales entre sus preseleccionados.

En total, fueron preseleccionadas 258 producciones de 20 de los 23 países iberoamericanos, en una primera etapa que luego derivará en la elección de 20 candidatos por categoría y, finalmente, cuatro nominados oficiales.

Belén, de Dolores Fonzi y La mujer de la fila, de Benjamín Ávila, lideran la presencia argentina en la XIII edición de los Premios Platino.

Ambas películas fueron seleccionadas en 15 y 9 categorías, respectivamente. Entre ellas, integran el rubro Mejor Película Iberoamericana de Ficción con otros dos títulos argentinos: El mensaje (Iván Fund) y Gatillero (Cris Tapia Marchiori).

De la misma manera, los títulos argentinos El Eternauta (Bruno Stagnaro), Menem (Mariano Varela) y Viudas Negras: P*tas y chorras (Malena Pichot) fueron preseleccionados para el galardón de Mejor Miniserie o Teleserie.

En los rubros creativos, Dolores Fonzi y Benjamín Ávila aparecen preseleccionados a Mejor Dirección por Belén y La mujer de la fila, respectivamente, mientras que en Mejor Creador en Miniserie o Teleserie figuran Bruno Stagnaro, Malena Pichot y Mariano Varela.

Las preselecciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie quedan repartidas entre Andrea Pietra (El Eternauta), Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2) y Minerva Casero (Viudas Negras: P*tas y chorras). Las de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie corresponden a César Troncoso y Marcelo Subiotto (El Eternauta).

Benjamín Ávila y Marcelo Müller (La mujer de la fila) y Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín y Nicolás Britos (Belén) ostentan la preselección a Mejor Guion. En Mejor Música Original, los preseleccionados son Marilina Bertoldi (Belén) y Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (La mujer de la fila).

El próximo paso será la selección de los finalistas por categoría, que competirán por los galardones en una gala que volverá a reunir a las principales figuras del cine y las series iberoamericanas.