El llamativo cumpleaños de Susana Giménez

Susana Giménez celebra sus 82 años de una manera muy distinta a la que acostumbró durante décadas. La conductora dejó Uruguay en las últimas horas y viajó a Europa acompañada únicamente por su hija, Mecha Sarrabayrouse.

Lejos de Punta del Este, de Miami, las reuniones multitudinarias, y los salones colmados de figuras del espectáculo, la diva eligió este año un festejo reservado, casi secreto, en Madrid, una de sus ciudades favoritas de Europa.

El festejo principal tendrá lugar en un restaurante exclusivo con un simple: compartir una mesa en familia, disfrutar de la buena gastronomía y brindar por el nuevo año de vida.

La decisión, marca un giro en el estilo de vida y de celebración de la conductora. En esta oportunidad, no se espera la presencia de sus nietos ni de sus hermanos, Patricio y Carolina, como tampoco de su círculo íntimo de amigos, entre ellos Teté Coustarot y Dany Mañas, quienes permanecen en Buenos Aires y Mar del Plata.

El festejo será reducido e íntimo, con la posibilidad de que algún amigo que se encuentre circunstancialmente en la capital española se sume al encuentro.

Este cambio de escenario se da en medio de versiones que hablan de ciertas fricciones familiares, en especial con su nieta Lucía Celasco, quien permanece en Buenos Aires, donde fue vista recientemente junto al futbolista Nicolás Figal.

Según trascendió en distintos programas, la relación entre la diva y parte de su entorno familiar podría estar atravesando un momento delicado.

Vale remarcar que la conductora ya tiene confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde encabezará dos proyectos centrales. Por un lado, será la figura principal de la cobertura del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por otro, también regresará a su formato predilecto con entrevistas mano a mano con figuras internacionales, un sello que la consagró en la pantalla chica.