Una importante actriz participará en Gran Hermano Generación Dorada

A pocas semanas del regreso de Gran Hermano a la pantalla chica, Telefe continúa revelando detalles de lo que será una de las apuestas más fuertes del año.

Para festejar los 25 años del formato en Argentina, se hará una edición especial con casa renovada y sorpresas, una versión especial que combinará participantes anónimos, exjugadores históricos y figuras del espectáculo.

La actriz, que ya participó en “Bake Off Famosos” y que ingresará a la casa más famosa del país, es nada más y nada menos que Andrea del Boca, que será una de las famosas de la gran competencia.

La fecha de inicio ya está marcada en el calendario: el 23 de febrero será la largada oficial. En cuanto al contenido, se espera una fuerte presencia de famosos, sobre todo vinculados a las redes sociales.