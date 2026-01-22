Vuelve La máquina del tiempo

La máquina del tiempo, inspirada en el clásico de H. G. Wells, dirigida y adaptada por Luis Belinda, vuelve, a partir del 30 de enero, al Teatro Multiescena (CABA). “La historia es una historia que trasciende todas las épocas, tiene que ver con la especie humana, con nuestras preocupaciones sobre el futuro, sobre lo que viene, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la antigüedad, la sociedad, la guerra y la paz, la tecnología, todos esos temas están presentes en el protagonista, que hoy en día siguen vigentes y el público va a conectar mucho desde ahí, tiene que ver con lo que está pasando”, dice sobre la propuesta Belinda.