La lista de las celebridades que aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó cerca de 3.5 millones de páginas vinculadas al caso del financista abusador sexual Jeffrey Epstein. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó la liberación de este extenso archivo que ofrecen más detalles sobre sus interacciones con personas ricas y famosas.

Algunas de las celebridades mencionadas son Andrés Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés; tercer hijo de la reina Isabel II; el cofundador de Microsoft, Bill Gates y el magnate Elon Musk.

También aparecen Steve Tischl, productor estadounidense y copropietario de los Gigantes de Nueva York, equipo de la NFL y Sammy Sosa, exbeisbolista dominicano, entre otros.

Según el intercambio difundido, el empresario tecnológico Elon Musk mantuvo contacto con Epstein para discutir viajes a su isla privada. Epstein consultó en 2012 a Musk cuántas personas viajarían a su isla privada para preparar un helicóptero. El empresario respondió que solo irían “Talulah y yo”, en referencia a la actriz y escritora británica Talulah Riley, con quien contrajo matrimonio en dos ocasiones.

En un mensaje posterior, Musk preguntó a Epstein: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”, frase que ha generado amplia repercusión pública tras la divulgación del documento. El jefe de SpaceX sostuvo en X que fue “muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico” con Jeffrey Epstein podría ser malinterpretada y utilizada para difamar su nombre.

“Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos Epstein y me alegro de que finalmente haya ocurrido”, escribió en cita a Bloomberg.

Asimismo, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, también es blanco de señalamientos en los archivos. Algunos correos, aparentemente redactados por Epstein, pero cuya recepción no está clara, mencionan supuestas enfermedades de transmisión sexual e intentos de encubrimiento.

A su vez, según los documentos, el expríncipe Andrés, que perdió sus títulos reales por sus vínculos con Epstein, lo invitó en 2010 al Palacio de Buckingham después de que el financiero le hubiera propuesto presentarle a una mujer rusa.