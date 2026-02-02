Con un picante rol de la China Suárez, lanzaron el tráiler de En el Barro

Los fanáticos de las series de Netflix expresaron su felicidad y emoción, cuando la plataforma de la “N” roja lanzó el primer tráiler de la segunda temporada de En el Barro, el exitoso drama carcelario argentino.

Según registros oficiales, Netflix confirmó que la serie de Sebastián Ortega regresa el 13 de febrero a la plataforma.

En esta nueva entrega, Suárez interpreta a Nicole, una prostituta VIP que se mueve entre las esferas del poder y el universo carcelario de La Quebrada.

La reacción de la actriz no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, la novia de Mauro Icardi compartió el anuncio oficial y acompañó la publicación con dos emojis de cuchillos.

En la campaña promocional, su personaje aparece en primer plano junto a Ana Garibaldi, Lorena Vega y Verónica Llinás.

La nueva temporada de En el barro retoma la historia en La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) regresa al penal y se encuentra con un territorio dominado por nuevas bandas y violencia. Gladys deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole (la China Suárez), para sobrevivir y proteger a los suyos.

En esta nueva temporada se suman figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.

La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto número 1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas.

Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.