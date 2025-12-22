Ale Lacroix: “Por suerte tuve la disciplina y la capacidad de haber salido de excesos”

Un disparate hermoso, de Ediciones Lea, está escrito por Ale Lacroix, quien desanda sus propios pasos, del brillo y excesos de su época de MTV a la actualidad donde se define como un samurái de la vida sana. Hablamos con él para conocer detalles del libro y sus recuerdos de una época de la televisión y los medios.

—¿Cómo te sentís con el lanzamiento del libro?

—Mira, es un alto impacto luego de haber trabajado con mi editora Vicky Guazzone durante un año y ocho meses, verlo finalmente impreso, verlo en las librerías, verlo que la gente lo compre, que me manda fotos y demás. Ese es un grandísimo impacto, siendo este mi primer libro. Me siento feliz, me siento satisfecho, me siento un poco ansioso también, debo reconocer, por un montón de sentimientos encontrados, ya que en el libro me abro mucho, con lo cual me genera esa ansiedad que te estaba comentando. Pero la verdad, feliz de haberlo hecho posible, y sobre todo feliz de haber cumplido un objetivo que me propuse y que finalmente lo he hecho a cabo.

—En este plan de objetivos, venís cumpliendo muchos objetivos a partir de este encuentro que vos tuviste en poder reorganizar tu vida, empezar los días muy temprano, en el libro está el detalle, pero también hay otro tipo de revelaciones que vos hacés acerca de tu vida, que por ahí antes muchos no conocíamos. ¿Fue complicado ir encontrándole la forma a Un disparate hermoso?

—El libro básicamente empezó siendo un libro de herramientas por las cuales yo me sostuve para tener un cambio de vida y cambio de hábitos, para una vida más plena, más saludable, más feliz, más presente, y más en contacto con conmigo y entonces era compartir esas herramientas que a lo largo de los últimos ocho años he compartido en mis podcasts, en programas de radios, en columnas y demás. Entonces cuando me di cuenta que todo eso tenía mucha recepción, sobre todo vídeos que subía a Instagram, dije esto es para ayudar al prójimo. Y en esa justamente, en dejarte mejor de lo que te importe, es donde me entusiasmé para hacer este libro de herramientas, para compartirlas. A partir de un hecho trágico que pasó en enero del año pasado, el 1 de enero, donde yo estaba con un íntimo amigo, estábamos los dos solos, con otros hijos, era su cumpleaños, estábamos esperando que llegue la gente, que lleguen para poner música en su cumple, de repente recibió una llamada para decirle que su hermano menor había muerto. Eso fue algo muy impactante en mi vida. Después el hermano, como unos 3 o 4 meses, cuando volvió a reinstalarse, a hacer el duelo, a ver gente y demás, estábamos hablando en sobremesa, me llamo a un costado y me dice tendrías que escribir un libro, contando tu historia, cómo pudiste cambiar para que no le pase lo mismo que a mi hermano a más gente. Entonces, a partir de ahí, Un disparate hermoso cobra otra dirección, cobra otra entidad, en donde venimos por primera vez a contar cosas muy personales, de la fiesta interminable a Samurái, de la disciplina, eso creo que hice todo. Tuve un tema de una enfermedad muy grave, que ni mis hijos sabían cuando era adolescente. Bueno, tuve este tema de excesos, que también por suerte tuve la disciplina y la capacidad y la bendición de haber salido de ahí. Tuve un tema muy oscuro acerca de un abuso que sucedió hace 40 años y durante 35 años lo mantuve oculto. La enfermedad vino y se fue, gracias a Dios, no te voy a spoilear el libro, pero fue muy fuerte. Y con los demás puntos, yo tengo hijos adolescentes y tengo amigos que están pasando por eso, de los excesos y demás, y hay un montón de gente también. Entonces, para darles fuerzas, herramientas, es un libro de un mensaje súper, sumamente positivo. Y con el último tema, este del abuso, que es tan, devastador. Yo también tengo hijos adolescentes y tengo padres que tienen hijos adolescentes. Entonces, muchachos, estemos atentos. Y que si algún día algo llega a suceder, es el mensaje para los chicos que no lo oculten 35 años como lo oculté yo. Entonces, también es un libro que también da herramientas a los chicos y a los padres, en temas que son muy complejos.