Paulina García: “El cine ha permitido que las mujeres aparezcan contando sus historias”

La Vida Es, de Lorena Villarreal, tuvo su estreno en Argentina, y Paulina García, la gran actriz chilena, llegó al país para acompañarla. Aprovechamos su visita para poder saber más de la propuesta y de sus próximos proyectos.

—¿Cómo te sentís en venir a presentar la película al país en la primera vez que la van a mostrar?

—Es bonito para mí, por lo menos que es al lado, al lado de mi casa. Yo he trabajado harto acá en Argentina, entonces es muy bonito que sea acá el estreno. Feliz. Vamos a ver qué sucede con esta película acá y a ver cómo la reciben.

—¿Por qué le dijiste que sí al proyecto? ¿Cómo fue el encuentro con la directora y compañeras?

—Porque era México. Era una historia de mujeres. Creo que los tiempos que me han tocado han sido tiempos muy afortunados. Es duro decirlo con lo feo que se ha puesto el mundo últimamente. Pero por otro lado, como decía en otra entrevista Natalia, piedras y flores caen del cielo. Las flores que de pronto esta película puede ofrecer me resultaron seductoras. Y me pareció que poder contar historias de mujeres, como decía, en un momento en que el cine ha permitido que las mujeres aparezcan haciendo cine, aparezcan contando sus historias, siento yo que es afortunado. Y quiero ser parte de eso siempre, en la medida en que puedo, en la medida en que la agenda me lo permite, y que la historia, en este caso, me resultara luminosa. Me parecía que tenía algo muy luminoso en esta historia. El encuentro entre nosotras fue posterior. Nos encontramos en Tijuana y nos tocó una tormenta. Y no pudimos tomar la carretera porque realmente había destrozos. Era imposible. Nos fuimos a un restaurante, y nos comimos la Caesar Salad, que es donde se inventó, se supone, celebrando el cumpleaños de Nayán. Fue un encuentro, por lo menos, de nosotras cuatro. Las cuatro mujeres que van llevando la historia de Nora. Acompañando a Nora en su viaje existencial, que la verdad es que fue explosivo. No nos separamos más. Y nos pusimos hasta apellido como

familia.

—¿Cuándo vas a volver a Argentina? ¿Te siguen llegando convocatorias? ¿Hay agenda que por ahí no te deja?

—Hay, hay. Espero. Tenemos una película con Valeria Pivato, una de las directoras de La Novia del Desierto.

—Que se separa ahora de su socia Cecilia Atán un poquito.

—Se separan un poquito. Es un poquito. Porque van a volver a trabajar juntos. Así que tenemos ese proyecto que, bueno, vamos a ver si los tiempos argentinos lo permiten. Pero creo que tenemos luces. Así que espero que eso funcione luego. Y hay proyectos ahí que están a la espera. Todavía no puedo contar por si salen.