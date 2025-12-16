Francisco Andrade: “No siento presión, esfuerzo, sino alegría, bienestar y agradecimiento”

En Desbarrancada, de Guadalupe Yepes, protagonizada por Carla Pandolfi y Luis Machín, tiene en un rol clave a Francisco Andrade, quien además está viviendo un gran momento con su participación en La Revista del Cervantes, el homenaje al clásico porteño en el Teatro Nacional Cervantes.

—¿Cómo estás viviendo este año en el cual estás con la obra y ahora el estreno de la película?

—En lo personal, para mis adentros siento algo de cosecha, años de estar dando vueltas por ahí en relación con la actuación, y si bien he hecho muchas cosas distintas en mi carrera, de alguna manera se va yendo para lugares muy diversos. En este sentido lo siento como una cosecha de toda esa búsqueda porque son dos proyectos muy importantes. Uno en teatro, que está más relacionado al musical, a la comedia, si se quiere, y otro en cine, que está completamente distante de lo que hacemos en la revista. Es un drama, hay una composición determinada, un lenguaje completamente distinto. Entonces, en lo personal, a veces me voy a dormir y me quedo respirando esta sensación de alegría en el sentido de ahora disfrutar la cosecha. No siento ahora una sensación de presión, de esfuerzo, de búsqueda, de que siempre la actuación pasa eso por momentos. Ahora es un sentimiento de alegría, de bienestar, de agradecimiento.

—Hace un tiempo venís cosechando logros, en Tootsie tenías un rol muy destacado, ahora en La Revista del Cervantes hay un ensamble que además homenajea una manera de entender la comedia, el espectáculo. La película tiene también algo de poder revisar uno de los periodos más oscuros de Argentina, y también es importante, en cada uno los roles que tuviste y cómo el público también te fue reconociendo a partir de todos esos trabajos.

—Sí, imaginate que lo peor que podría hacer yo es renegar del recorrido hecho y de cualquier obra o cualquier proyecto. Porque todo eso nos contribuye. Tootsie fue una de las experiencias más importantes que yo tuve, eso sin duda. Fueron dos años de sala llena trabajando con un monstruo del teatro como es Nico Vázquez, que es un nivel de convocatoria impresionante, me dieron un lugar, de lo cual yo estoy muy agradecido. Pero me refería a esta cosa de la trascendencia que tiene La Revista… en el sentido histórico, es un hecho histórico. Eso yo también lo digo e invito a algún amigo, a algún familiar y trato de transmitirle de qué se trata, porque no es una obra de teatro importante, es un hecho histórico en el sentido de que se está poniendo en valor un género que es nuestro, que es propio, que es único en el mundo, un género que sigue en un punto en Francia, con influencia de los que vinieron de aquel entonces, las bataclanas, los estilos musicales, hay un montón de influencia que viene de otras partes por supuesto, pero lo que se termina formando acá es único. Y bueno, lo que hizo Gonzalo Demaría es recatar el género y creo que lo ha logrado, y te diría que lo ha superado, porque es un espectáculo inmenso.