Lorena Vega y Carolina Kopelioff adelantan Cautiva
La dupla protagoniza la serie dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart inspirada en un caso real.
Cautiva, la nueva serie de Flow y TNT, que se verá en 2026, tiene a Lorena Vega y Carolina Kopelioff como protagonistas. Contando el calvario que vivió una joven dentro de una institución religiosa, hablamos con la dupla en el set de rodaje para saber detalles.
—¿Cómo las sitúa en personaje el espacio?
—Lorena Vega: Nos sitúa mucho, fue como clave estar en este lugar. Se arrancaron por las escenas que son en el interior del convento. Inmediatamente, el lugar nos generó ese clima, esa temperatura que tiene que ver con ese mundo, ese mundo de silencio, de otros tiempos, de reposo, de meditación, de oración, como dicen las monjas, las hermanas. Así que fue clave y es un trabajo ambientado en la dirección de arte por Mariela Rípodas, que es una excelente directora de arte cinematográfica.
—¿Cómo es ser parte de una historia que nos habla de una institución que, durante muchos años, ejerció una violencia simbólica, física, sobre el cuerpo de las mujeres que decidían seguir un camino espiritual?
—Carolina Kopelioff: Primero, mucha responsabilidad. Creo también poder ser fieles. Obviamente, esto es una ficción al caso real. También este es un caso en particular. Obviamente, no todas las instituciones son así, pero sí está bueno que se visibilice este caso, que seguramente esté pasando esta situación en muchos lugares más, lamentablemente. Así que sí, lo estamos haciendo con mucho amor, mucho respeto, mucho esfuerzo, porque es una serie muy dura.
—LV: Sí, después todo el juego que permite la ficción. Como que está inspirado en un caso real, pero después hay un equipo autoral que siguió más el derrotero de escribir a partir de eso una ficción que nos permite jugar toda esta historia en clave de drama y terror psicológico y todo lo que puede habilitar el género en ese sentido. Así que, como dice Caro, es muy difícil y exigente actuarlo porque hay escenas muy complejas y muy duras.
—Más allá de la serie, ¿cuál es su vínculo con la fe? ¿Le prenden velita a algo? ¿Cómo se sigue en el día a día que en Argentina necesitamos esas cosas para levantarnos y seguir adelante?
—LV: Necesitamos de todo. Y una de esas cosas es la fe.
—CK: No sé, yo no es que creo, no sé mucho en qué creo. Creo en muchas cosas. Y sí, si hay momentos donde tengo que pedir algo, pido, no sé si al universo, a seres queridos que amo y ya no están. Momentos donde uno lo necesita.
-LV: Yo creo que hay otra fuerza, otro plano. Me conecto con eso. Mirá, de chica pasé por varias etapas. La serie nos fue trayendo comentarnos entre todos nuestro derrotero en relación a la fe. Porque lo que vos estás preguntando, es mucha charla de almuerzos y qué hizo cada uno con su fe, con su religión, si la practicó o no la practicó, cuál. Entonces, hubo una etapa, yo tomé la comunión, me bauticé. Por motus propio, en un momento decidí hacerlo un poco para ir en contra de mi papá, que no quería, que era ateo. Entonces, la rebeldía era hacerme católica. Luego, con el tiempo y conociendo más profundamente el paño, sí, me volví atea, pero en algún momento me encontré con el budismo. Entonces, algo de la oración, de orar, de pedir, de invocar, me resulta afín, está en mí. Y en momentos cruciales, me encuentro haciendo una invocación. Me pasa, creo en eso y creo en la fuerza de la fe.