Iván Vescovo estrena 3.000 KM en bicicleta
Vescovo retorna a las salas con una historia que sigue de cerca al campeón olímpico Iñaki Mazza.
Siguiendo de cerca al campeón olímpico de BMX Iñaki Mazza, el realizador Iván Vescovo (Errata), vuelve 10 años después al cine con 3.000 KM en bicicleta. “Cuando terminé mi primera película no sabía qué película quería hacer, tuve mucho tiempo, escribí tres guiones, hice desarrollos, un montón de cosas y no sabía qué película hacer. Me puse a filmar bikers, es algo que siempre quise, siempre me gustó, yo soy biker de toda la vida y eso llevó a que Iñaki aparezca, que de hecho yo lo había escrito varias veces, y no me daba bola, ni me respondía, y un día subí una historia que estaba filmando con unos bikers y me empezó a escribir, ¡Ah, sos biker, sos director!, me dijo y así empezó todo”, cuenta sobre el porqué de registrar a Mazza y con este proyecto volver a los cines.