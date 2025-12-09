Mora Godoy: “Dicen que los bailarines no somos personas”

Este jueves en el Teatro Broadway, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con el Día del Tango, Mora Godoy se presentará con Mora Godoy - La Máquina Tanguera en el inicio de una serie de presentaciones que la llevarán a Mar del Plata y también Punta del Este. Con ella hablamos para conocer cómo se prepara para reencontrarse con el público argentino.

—¿Cómo te estás preparando para el 11? ¿Cómo viene un poco toda esa previa?

—Una locura. Las previas son una locura. Tengo mil horas de ensayo, de entrenamiento, de armado de coreografías nuevas, de puesta de luces, pequeñas cosas escenográficas que vamos a poner, las pantallas también son nuevas, locura hasta cualquier hora de la madrugada, hoy tengo show privado, además los show privados, las clases, las clases privadas.

—Y el fin de año…

—No, para nada. Yo estoy siempre abocada al trabajo, yo no voy a esos eventos al pedo, no voy. Ayer fui a un evento importante porque es el lanzamiento de la temporada del Enjoy, que hago también el Enjoy Punta del Este, el 13 de febrero.

—¿Con este mismo espectáculo?

—Sí, todo lo mismo. Mar del Plata hacemos Teatro Colón también, 24, 30, 31 de enero y 6 de febrero. Todo el mismo espectáculo. A mí me van a ver siempre en momentos de trabajo, lanzamientos que tengan que ver conmigo.

—¿Cómo se prepara un espectáculo así? Todos los años traés una propuesta ahí me decías pantallas, va cambiando la tecnología y demás, pero, ¿cómo se va imaginando?

—Voy a incorporar algo al tango que lo vi en Otros Aires, que es un grupo de tango electrónico, que tenemos muchos temas de ellos, que viajan mucho por Europa y por todo el mundo, que tiene un contenido de pantallas muy interesante. No va a ser eso, por supuesto, pero planteamos con mi equipo decir, bueno, el tango es la marca de identidad argentina y nuestra cultura y es lo que yo más amo, pero me parece que tenemos que tener una tecnología y un show acorde a lo que está pasando hoy a nivel mundial. Entonces empezamos una investigación y llegamos, no vamos a tener todas las pantallas nuevas, vamos a tener pantalla multimedia, algunas que teníamos que son preciosas y otras nuevas que estamos haciendo con inteligencia artificial, que va a ser una novedad. Esa es la gran novedad del espectáculo.

¿Y a nivel baile?

—Bueno, acompañamos esas pantallas con una temática que tiene que ver con obras, porque son pequeñas obras dentro de una obra. Una es la del homenaje a mi papá que falleció hace poco con Adiós Nonino. Y estamos haciendo justamente con inteligencia artificial algunas cosas que tienen que ver con él y conmigo y con nuestra relación hermosa que tuvimos, padre e

hija. Y después otra muy interesante, que nosotros nos denominamos la máquina tanguera, porque somos una máquina que no para. Y está buenísimo porque entran personas y salen bailarines por la máquina. Dicen que los bailarines no somos personas. Nos consideramos bailarines.