Nancy Dupláa y Carla Peterson nuevamente juntas en El tiempo de las moscas

Tras el éxito de 100 días para enamorarse, que las tuvo como protagonistas junto a Juan Minujín y Luciano Castro, Nancy Dupláa y Carla Peterson vuelven a trabajar juntas en la miniserie de Netflix El tiempo de las moscas. La producción adapta las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro, y está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat con producción de Vanessa Ragone y combina las tramas de ambas obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista, mientras aborda temas como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor, suspenso y situaciones entrañables. El estreno de El tiempo de las moscas será el 1 de enero de 2026.