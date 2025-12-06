Gustavo Bermúdez: “Hace 30 años que no hago temporada en Mar del Plata”

El próximo 26 de diciembre llegará al Teatro Neptuno de Mar del Plata La cena de los tontos, protagonizada por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, con quien hablamos en exclusiva para conocer detalles de su debut en la obra y próximos pasos.

—¿Cómo vivís la previa de hacer esta temporada en Mar del Plata?

—Bien, originalmente iba a hacer esto pero se adelantó y me sumé a la obra. Hace 30 años que no hago temporada en Mar del Plata, así que estoy muy entusiasmado.

—¿Qué recuerdos tenés de esa época?

—No, olvídate, pasó tanto tiempo, era muy joven, otra persona.

—¿Cuándo debutan?

—El 26 de diciembre, voy a pasar allá Navidad y Fin de año, vamos a ver cómo nos organizamos, con mis hijas, mi pareja.

—¿Cómo estás viviendo toda esta revolución de sumarte a la obra?

—La verdad que muy feliz. Estoy en este momento disfrutando mucho del día a día en el teatro, así que era mi primer objetivo disfrutarlo, ir al teatro contento a hacer la función. Y eso ya lo tengo logrado, lo estoy disfrutando y también lo otro es la respuesta del público con muchísimo cariño, que no me lo esperaba. Así que un momento lindo, profesional. No tuve tiempo casi de ensayar en el escenario, así que e debut fue con ellos ahí.

—Vos sabés que sos un actor muy querido y que también hace tiempo que no te veían en el teatro, o sea que esto iba a suceder.

—Sí, bueno, pero eso la certeza uno no la tiene nunca, entonces lo único que trata es hacer todo lo mejor para que eso suceda y hay algo que tiene que ver con el público que es inmanejable. Eso aparece o no, no sé, hacía muchos años que yo no estaba haciendo teatro, así que por suerte apareció y me pone muy feliz.

—¿Cómo fue el encuentro con Martín, con Laura, con el resto de los compañeros?

—La verdad que son unos compañeros hermosos, la verdad, muy cariñosos, muy buena onda. Así que todo para agradecer, nada que me esté faltando en este momento.

—Martín tiene un ritmo en el escenario que es así como fuerte. ¿Cómo fue también acoplarse, más allá de que la obra, la pieza ya tiene una dinámica muy precisa, mecanismo de relojería, pero cómo fue sumarse y seguirle un poco también el ritmo a él?

—Laura es tan buena comediante, es una de las mejores que yo vi como público, cuando la vi, que la habían hecho hace muchos años Francella y Suar, y fue la obra que más me divirtió como espectador. Y pasa lo mismo ahora con el público, es increíble, increíble, lo bueno que es la comedia, lo bien escrita que está, así que es muy buena, la verdad que es un placer hacerla, un placer.

—Te cambio de tema, la “seriela” Hija de fuego: La venganza de la bastarda, es un éxito online, ¿volverías a hacer una novela?

—Yo soy un defensor del culebrón, si aparece un libro, lo haría, estoy.

—Esta producción son 22 capítulos…

—Estoy para hacer 60, más, lo que sea.