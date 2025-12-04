Envidiosa 3 reaviva la conversación sobre la maternidad real

Una escena de la tercera temporada de Envidiosa, el éxito protagonizado por Griselda Siciliani, despertó el debate sobre la maternidad real. Caro, interpretada por Pilar Gamboa, atravesando el agotamiento físico y emocional de los primeros meses de crianza dice “estoy un poquito cansada”, sencilla pero profundamente identificadora, resonando con miles de usuarias que comentaron sentirse reflejadas. El clip se viralizó y comunidades dedicadas a la crianza respetuosa y al acompañamiento emocional, como Criemos Libres, retomaron la secuencia para profundizar en la presión social que enfrentan muchas mujeres a la hora de maternar. La escena impactó por su retrato de la maternidad real, sino también por el rol fundamental del personaje de Lu Pedemonte, interpretado por Violeta Urtizberea. Su presencia aporta una mirada empática y cercana, mostrando cómo los vínculos afectivos se reconfiguran en este proceso. La viralización del fragmento reafirma el lugar de la serie como una de las apuestas locales más resonantes del catálogo argentino, capaz de instalar debates vigentes y acompañar emocionalmente a quienes se sienten interpeladas por estas experiencias.