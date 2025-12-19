Rogli, la nueva voz del pop urbano argentino, presenta Discúlpame Señora

Rogli, una de las voces más singulares y versátiles de la nueva generación presenta su single Discúlpame Señora, disponible ya en todas las plataformas y adelanta para el 26 de diciembre Hay Veces, su siguiente obra. Discúlpame Señora es una pieza de pop contemporáneo con una impronta melódica marcada y un nivel de sensibilidad emocional que potencia su narrativa. El single incluye la participación vocal de Connie E y la producción de Franco De Laurentiis, mejor amigo y socio creativo de Rogli desde sus comienzos. Este reencuentro artístico simboliza un cierre de ciclo que resignifica los orígenes del músico, quien empezó a escribir y producir música a los 15 años en La Plata.