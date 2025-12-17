Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales hablan de Dímelo Bajito

Dímelo Bajito, de Prime Video, protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, ya puede verse online. Hablamos en exclusiva con el trío para saber más detalles de su trabajo en ella.

—Cuéntenme un poco ustedes ¿cómo están viviendo la expectativa del estreno de la película en Prime Video?

—Alicia Falcó: Pues hay nervios, hay ganas. Al final la rodamos hace un año y tenemos ganas que ya sea del público la película y qué ilusión que haya tanta expectativa en Argentina y bueno pues ojalá, ojalá guste a los fans que lo esperan y que son muchas ganas la verdad.

—Los chicos también con muchas ganas...

—Diego Vidales: Como ha dicho Alicia, estamos muy emocionados y además me parece muy bonito que sea tan esperada en países aparte de España y que nos morimos de ganas de que puedan conocer la historia de estos tres personajes.

—Fernando Lindez: Bueno y con tranquilidad. También, un poquito de todo. Un mix de emociones.

—¿Cómo fue el primer día en el set?

—FV: Pues muy intenso.

—AF: Yo no estaba, empezaron ellos solos.

—FL: Sí, empezamos Diego y yo y fue un día muy esperado.

—DV: Fue duro realmente porque llovía un montón y teníamos que estar corriendo por la calle. Al final esa secuencia no sale en la peli pero vamos nos metimos unas... Una paliza.

—AF: Y mi primer día de rodaje fue una especie que tampoco sale en la película pero así en resumen estábamos en medio del bosque, desnudos y yo con un orzuelo en el ojo. O sea, menos mal que esta secuencia no salio. Pero no, fue muy bonito y conocer al equipo y poner en pie todo lo que habíamos ensayado fue muy bonito.

—La conexión entre ustedes, ¿cómo fue? ¿Instantánea? ¿No? Bueno, ahí Alicia con Fernando no tenía que tener tanta conexión. Pero digo, ¿cómo fue un poco eso?

—AF: ¿Crees que yo no tenía que tener tanta conexión con Fernando? Me hace gracia eso. ¿Por qué?

—Bueno, para arrancar.

—AF: Claro. Claro, porque están enfadados. Bueno, fue muy fácil, ¿no? Desde el casting hubo mucha química y al final nos hemos hecho como muy amigos los tres, como familia, hemos convivido mucho.

—DV: Sí, es que parece un poco mentira, no le pusimos mucho esfuerzo en construir esa química porque ya venía de base, o sea, fue lo que tú has dicho, fue instantáneo, fue como...

—AF: Y luego ensayando...

—FL: Muy natural y de manera pues muy energética surgió una bonita química y una bonita relación entre los tres.

—AF: Sí, y ha sido divertido encontrar como las distintas maneras de relacionarse, ¿no? De Cami con uno, Cami con el otro, los dos hermanos... Ha sido muy divertido.