Apuñalan a Rob Reiner y su esposa Michelle en su mansión de Los Ángeles

El director Rob Reiner y su mujer Michelle, de 78 y 68 años, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles. Aún se investigan las causas de la muerte, pero se reveló que las heridas son compatibles con apuñalamiento y las principales sospechas recaen sobre uno de sus hijos. Michelle era fotógrafa y productora, mientras que Rob fue el director de películas como Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo, Cuestión de honor, Misery y La princesa prometida, entre otras.