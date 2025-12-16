Apuñalan a Rob Reiner y su esposa Michelle en su mansión de Los Ángeles
La pareja fue hallada muerta con heridas compatibles con apuñalamiento y la investigación apunta a uno de sus hijos.
El director Rob Reiner y su mujer Michelle, de 78 y 68 años, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles. Aún se investigan las causas de la muerte, pero se reveló que las heridas son compatibles con apuñalamiento y las principales sospechas recaen sobre uno de sus hijos. Michelle era fotógrafa y productora, mientras que Rob fue el director de películas como Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo, Cuestión de honor, Misery y La princesa prometida, entre otras.