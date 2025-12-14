Guasones hizo historia en La Plata con el show más grande de su carrera en la ciudad

La noche platense fue testigo de un hecho histórico: Guasones volvió a su casa y lo hizo a lo grande. Con un show multitudinario, cargado de emoción y potencia rockera, la banda firmó en La Plata el recital más importante de su trayectoria en la ciudad que los vio nacer.

Con más de 30 años de camino recorrido, Guasones demostró por qué es una de las bandas fundamentales del rock nacional. Guitarras al frente, canciones que hablan sin rodeos de la vida, la lucha y el paso del tiempo, y una conexión intacta con su público fueron los pilares de una noche inolvidable. Cada canción sonó como un regreso, cada estribillo como un ritual compartido entre la banda y una multitud que acompañó de principio a fin.

El show recorrió distintas etapas de su discografía, confirmando la vigencia de un repertorio que atraviesa generaciones. La solidez del presente dialogó con una historia construida a base de kilómetros, escenarios y canciones que se volvieron parte de la identidad rockera argentina, tanto en el país como en Latinoamérica y Europa.

Este concierto llega en un momento clave para la banda. En julio, Guasones presentó su décimo disco de estudio, el segundo en formato acústico, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex y con la participación de músicos amigos como Leiva, Juanse y Joaquín Levinton. A su vez, en 2025 fueron parte de la histórica edición 25 aniversario del Cosquín Rock, reafirmando su lugar en la escena nacional.

Lo vivido en La Plata no fue solo un recital: fue una celebración de pertenencia, de resistencia y de identidad. Guasones volvió a demostrar que su historia sigue escribiéndose en presente y que el vínculo con su ciudad es tan fuerte como el primer día. Una noche que quedará marcada como un antes y un después en la historia de la banda y del rock platense.