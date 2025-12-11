Revelan las primeras imágenes de Cecilia Roth como Moria
El estreno de la serie está previsto para 2026.
Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de Cecilia Roth caracterizada como Moria Casán en la serie de ficción inspirada en la vida de “La one”. Junto a ella, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione son las actrices encargadas de interpretar a Moria Casán en esta nueva producción hecha en Argentina. La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo. El estreno está previsto para 2026.