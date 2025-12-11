Yorgos Lanthimos: “Emma Stone me eligió a mí”

Bugonia, protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, es la nueva apuesta del director Yorgos Lanthimos, quien se anima a una historia distinta que reflexiona los vínculos y el capitalismo. Hoy habló con el director para saber más del proyecto.

—¿Qué te llamó la atención de esta historia para querer llevarla de nuevo a la gran pantalla?

—Bueno, leí un guion de Will Tracy que me pareció increíble. El desarrollo inicial lo hicieron Ari Aster y Lars Knudsen. Ni siquiera sabía de la existencia de la película original. Así que lo primero para mí fue el guion, y es la primera vez que recibo un guion y enseguida me entusiasmó la idea de hacerlo. Me pareció entretenido, divertido, apasionante, lleno de suspenso, complejo, diferente a lo que había hecho antes. Así que me involucré muy rápidamente.

—¿Por qué Emma es tu musa?

—Bueno, ella me eligió a mí. Yo soy su musa (risas). No, nos elegimos mutuamente. Bueno, quiero decir, para mí es un poco extraño cuando me preguntan... Creo que es muy obvio. Tiene un talento increíble. Es muy valiente. Y luego, a nivel personal, nos llevamos bien y hemos creado juntos. Creo que es importante, cuando encuentras a alguien así, crear una relación sobre la que puedas construir y en la que puedas generar confianza, lo cual es muy poderoso a la hora de explorar cosas diferentes y te permite ser más audaz en tus decisiones. Así que, sí, para mí es obvio trabajar con ella.

—La película explora diferentes reflexiones sobre el poder. Me gustaría saber qué crees que seguirá interesándonos del cine con estas dinámicas.

—¿Te refieres a las dinámicas de poder?

—Sí. Bueno, creo que la vida es principalmente eso en todos sus aspectos. Así que explorarla desde diferentes perspectivas y en diferentes situaciones revela mucho sobre la naturaleza humana, el comportamiento humano. Y supongo que eso es lo que intentamos hacer al hacer películas.