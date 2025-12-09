Una batalla tras otra y The Withe Lotus las producciones más nominada al Globo de Oro

Una batalla tras otra, del realizador Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, entre otros, se convirtió en la película más nominada, con 9 menciones, para la entrega de los 3 Globos de Oro, que se entregarán el 11 de Enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California. En el caso de las producciones televisivas, la serie de HBO Max, The White Lotus, encabeza con 6 nominaciones, seguida de cerca por Adolescencia, la serie fenómeno de Netflix. Valor Sentimental (8), Pecadores (7), Hamnet (5) y Frankestein (5), son las otras películas con más nominaciones. En series Only Muders in the Building, y Severance con 4 siguen a The White Lotus. Finalmente Belén, de Dolores Fonzi, quedó fuera de la categoría mejor película extranjera, pero sí entraron la brasileña El agente secreto y Sirat por España.