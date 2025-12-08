Mónica García Massagué: “La coproducción internacional todavía sigue funcionando”

Por una nueva edición de la Semana de Sitges en Buenos Aires, que se realizó hasta el sábado en la Sala Lugones, Mónica García Massagué, su directora general, estuvo en Argentina. Diario Hoy pudo charlar con ella en exclusiva para saber más detalles del género más popular en el mundo, el horror, y cómo ve la industria audiovisual Argentina.

—Argentina, Buenos Aires, Ventana Sur, venís con muchas cosas y la Semana de Sitges, ¿cómo estás viviendo un poco todo?

—Bueno, haciendo malabarismos. La verdad es que es una cita anual que nos hace mucha ilusión porque hace muchísimos años que estamos vinculados al mercado de Ventana Sur y en concreto al programa de Bloodwindow. Incluso en Sitges tenemos un premio que reconocía precisamente el talento latinoamericano y desde ahora teníamos esta propuesta que salió en principio del mercado de intentar llevar un showcase del propio festival. O sea, combinar esa parte más de presentación, de promoción de películas que hayan pasado por el festival junto con el scouting de proyectos y películas que puedan ir a la próxima edición. Complicado, pero maravilloso.

—Y aparte te agarra también que Sitges terminó hace días...

—Sí, de hecho, el volumen de Sitges implica estar todo el año trabajando, pero para nosotros este es como el primer mercado oficial. Por lo tanto, es cierto que hace apenas un mes que se ha acabado y estamos en el proceso de cierre, de elaboración de memorias. Pero ya es una cadena muy bien engrasada. Son 58 años y estamos hablando de un festival que, con ese legado, ya antes de empezar la edición, ya estamos diseñando la siguiente. Por lo tanto, llegar aquí es la oportunidad de ver esas primeras películas que vamos a seleccionar y lo digo de corazón, tengo especial cariño a este país por cuestiones personales y me hace ilusión que las primeras sean de aquí.

—Estamos viviendo un momento complicado en el cine aquí ¿cómo se vive desde la dirección del festival?

—El fantástico viaja muy bien. Entonces la coproducción internacional todavía sigue funcionando. Es cierto que hay un descenso, incluso los presupuestos son más ajustados y entonces se puede traducir en un valor de producción un poquito más modesto. Pero personalmente la relación que tiene el Festival de Sitges con el cine argentino es muy fuerte, en concreto, la única película latinoamericana que ha ganado en toda la historia del festival es Argentina, Cuando acecha la maldad. Entonces ese es nuestro vínculo con lo que es la producción argentina, que además tenéis un programa de subvención directa a películas de género, que era único en el mundo hasta que Francia también creó el suyo, pues lo convertía en una cantera natural. Esa cantera no existe actualmente. Y es cierto que eso se va a traducir entre que este año y el que viene la producción va a caer en picado. Pero a la vez yo estoy optimista porque creo que habéis explorado muy bien la ayuda de los países de al lado.