Homenaje a Marilina Ross en FAQ por el 50 aniversario de La Raulito

El jueves 11 de diciembre a las 20 hs, el Festival Internacional de Arte Queer homenajeará a la referente de la comunidad LGBTIQ+, Marilina Ross. A 50 años de su estreno, FAQ8 proyectará La Raulito, en Casa Brandon (Luis María Drago 236, CABA) con la visita de Ross, seguida de un homenaje musical en vivo, donde Mailén Pankonin, Violeta Castillo y Fifi Tango reversionarán sus canciones más emblemáticas. Un evento que celebra el legado y la vigencia de una obra que sigue emocionando, inspirando y acompañando, así como la carrera de una emblemática figura de la cultura popular argentina. FAQ con base en la ciudad de Buenos Aires, creado por Lisa Kerner y Violeta Uman, seguirá el 13 de diciembre en distintas sedes de (CABA) con varias actividades.