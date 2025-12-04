Más de 25 bandas concentradas en un solo lugar: Rock en Baradero regresa en 2026

Rock en Baradero ya tiene fecha y vuelve a convocar a miles de personas a vivir una experiencia que va mucho más allá de la música. El festival regresará el 3 y 4 de abril de 2026 al Anfiteatro Municipal de Baradero para celebrar dos días intensos de rock, encuentro y comunidad, con más de 25 bandas desplegadas en múltiples escenarios y un espíritu que solo se construye compartiendo.

Porque Rock en Baradero no es solo una grilla poderosa: es el viaje con amigos, el mate antes de entrar, el pogo que une desconocidos, las canciones que se cantan abrazados y los recuerdos que quedan para siempre. Son dos días para frenar la rutina, volver a encontrarse y reafirmar vínculos al ritmo de los himnos del rock argentino.

Desde hace más de una década, el festival reúne públicos de todo el país y logra algo único: juntar generaciones, estilos e historias personales en un mismo territorio. Por dos días, Baradero vuelve a convertirse en la República del Rock, un lugar donde la música funciona como lenguaje común y donde cada acorde refuerza una sensación de pertenencia.

La edición 2026 promete un despliegue imponente, con más de 25 bandas, escenarios de gran escala y una experiencia integral pensada para vivirse en comunidad. Leyendas del rock nacional y nuevos talentos compartirán cartel en un encuentro que sigue creciendo sin perder su identidad: la del rock como espacio de encuentro, compañerismo y celebración colectiva.

Rock en Baradero es mucho más que un festival: es una tradición que se renueva, una excusa perfecta para juntarse con amigos y disfrutar de dos días donde lo más importante no es solo quién toca, sino con quién se vive.Comprá tu abono para los dos días en livepass.com.ar y accedé 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Rock en Baradero vuelve en 2026 y no te podes quedar afuera.