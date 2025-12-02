Jafar Panahi: “El cine se convirtió en algo sagrado para mí”

Este jueves llega a los cines de Argentina Fue Solo Un Accidente de Jafar Pa­nahi, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y precandidata al Oscar. Hablamos en exclusiva con el realizador iraní para conocer cómo ingresó al cine y detalles de su vínculo con nuestro país.

—¿Cuándo supiste que querías ser director?

—Es una larga historia que se remonta a muchos años atrás. Tuve una experiencia cuando era niño. Me eligieron para actuar en un cortometraje. Yo era un niño gordito. Y solo me eligieron porque era un niño muy gordito. Recuerdo que cuando queríamos trabajar, yo no dejaba de mirar a través del lente de la cámara al mundo exterior. Pero el camarógrafo no me dejaba. Después de esa película, decidí trabajar y ahorrar dinero para comprarme una cámara. Poco a poco empecé a hacer fotos. Y pensé que podía ver mejor a través del objetivo de la cámara. Por eso, cuando llegué a la universidad, elegí esta carrera.

—Tu deseo de filmar te ha llevado a hacerlo sin importar las condiciones, en situaciones en las que otros habrían renunciado. ¿De dónde viene esa pasión?

—El cine se convirtió en algo sagrado para mí. Es muy sencillo. Ahora, cuando quieres hacer una foto, como todo es digital, sigues haciendo fotos sin parar. Pero entonces, cuando queríamos hacer una foto, nos quedábamos quietos y esperábamos a que llegara el momento. Porque todo era en negativo. Lo que significa que cada fotograma contaba. Era valioso.

Ponías toda tu energía y cada fotograma era importante para ti. Y no querías tener nada solo por tenerlo. Así que aceptabas cualquier reto, para que lo que grababas tuviera algún significado. Aceptas que las dificultades son parte del trabajo. Lo que importa es que hagas la película que quieres hacer.

—¿Sabes que en Argentina hay muchos fans de tu trabajo? Por suerte, todas tus películas llegan a los cines. ¿Qué mensaje les darías a todos los espectadores?

—He estado una vez en Argentina para el festival de cine De Mar del Pata. Y he visto mi trabajo fuera de la sede con espectadores argentinos. Fue increíble la forma en que se conectaron y la forma en que vieron la película. Y la forma en que me sentí acompañado. Quiero que los espectadores sepan que, aunque no estoy allí en persona, estoy muy feliz de que mi película esté con ustedes. Y sigo haciendo películas con la misma energía que sentí cuando estuve allí. Y también espero que les guste esta película.